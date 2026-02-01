Çay ömrü uzatıyor

ÇİNLİ bilim insanlarının yaptığı çalışmaya göre, doğru çay tüketimi ömrü uzatıyor. Beverage Plant Research dergisinde yayımlanan araştırma, özellikle yeşil çayın kalbi, beyni ve metabolizmayı koruduğunu ortaya koydu. Çalışma verilerine göre yeşil çay, kardiyovasküler hastalıklar, obezite, diyabet ve çeşitli kanser türleri gibi birçok kronik hastalık riskini azaltıyor. Ancak şekerli ve katkılı çaylar konusunda uyarı yapıldı ve bunların faydadan çok zarar verdiği belirtildi. Ölçülü tüketim ve taze demlenmiş çayın faydalı olduğu aktarıldı.