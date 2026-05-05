Çaya limon atılmalı mı?

Çayın içine limon sıkmak birçok kişi için vazgeçilmez bir alışkanlık. Ancak bu alışkanlığın gerçekten sanıldığı kadar faydalı olup olmadığına Biruni Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalından Prof. Dr. Muhammed Keskin yanıt verdi. Limonun çayın içeriğinde bulunan bazı yararlı bileşenlerin vücut tarafından daha etkin kullanılmasına yardımcı olduğunu söyleyen Keskin, "Limon, zengin C vitamini kaynağı. Limonun asidik yapısı ve yüksek C vitamini içeriği, çayın faydalı bileşiklerinin bağırsaklarda bozulmadan kalmasına yarıyor. Bu durum, özellikle kalp sağlığı açısından faydalı olduğu bilinen çayın etkisini güçlendiriyor. Çaya eklenen limon, antioksidan gücünü önemli ölçüde artırıyor. Limonlu çay sadece efsane değil, bilimsel olarak kanıtlandı. Çaya limon atmak lezzet tercihi olmanın ötesinde, faydaları bilimsel olarak destekleniyor" dedi.

