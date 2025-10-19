Çaycuma’da cinayet! 71 yaşındaki kayınpeder eski gelinini kurşuna dizdi

Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Kızılbel Köyü'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre 43 yaşındaki Gönül Karakök, eşinden boşanmasının ardından aynı evde yaşamaya devam etti. Aynı evde yaşamaya devam ettiği sırada 71 yaşındaki eski kayınpederi olan Hüseyin Derin ile evin önünde tartışmaya başladı.

Tartışmanın alev almasıyla birlikte Hüseyin Derin eline geçirdiği av tüfeği ile eski gelini Karakök'e kurşun yağdırmaya başladı. Tüfekten çıkan saçmalarla Gönül Karakök olay yerinde yaşamını yitirdi. Eski gelini Gönül Karakök'ü öldürdükten sonra bir şey yokmuş gibi evinden köy meydanına gelen şüpheli Hüseyin Derin, yine iddialara göre köyde bulunan bir berberde traş olduğu ve ardından cinayeti işlediğini itiraf ederek kendisini jandarmaya ihbar etti.

Olayın duyulmasının ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tüfekten çıkan saçmalarla Gönül Karakök'ün olay yerinde yaşamını yitirdiği sağlık ekiplerince tespit edildi. Yaşanan olayın ardından eski kayınpeder Hüseyin Derin jandarma ekiplerince yakalanarak ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Daha sonra olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gönül Karakök'ün cansız bedeni Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.