Çayda kaybolan genç aranıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, serinlemek için girdiği Alara Çayı'nda akıntıya kapılarak gözden kaybolan 25 yaşındaki Ahmet Polat'ı arama çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. Olay, önceki gün Manavgat ilçesine bağlı Karakaya Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için Alara Çayı kenarına giden Ahmet Polat, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Polat, çevredeki arkadaşlarının çabalarına rağmen gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve İHH arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Hem su altı hem de su üstü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, çayın akıntı yönü boyunca kıyı hatları ve derin noktalar titizlikle taranıyor. Kayıp gencin yakınlarının olay yerindeki endişeli bekleyişi sürüyor.

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