Çaydanlık ve kaynar su silah sayıldı

Manisa'da, geçen 29 Eylül'de Lalapaşa Camisi'nin imam odasının kilidini kırıp içeri giren 3 kişiden S. A. (16) adli kontrolle serbest kalırken, erkek arkadaşları T.G. (21)., M.E.A. (18) tutuklandı. Eve dönen S. A.'ya tepki gösteren ağabeyi M.A.İ.A., genç kıza şiddet uyguladı. Üzerine kaynar su döktüğü genç kıza ayaklarını öptüren ağabey, o anları cep telefonuyla kaydedip, sanal medyada paylaştı. Görüntülerde, ağabeyinin S.A.'ya "Kapanacaksın ayağıma, kapan özür dile" dedikten sonra elindeki kaynar suyu döktüğü ve saçından tutarak şiddet uyguladığı anlar yer aldı.

HAPİS CEZASI ALDI

Bunun üzerine gözaltına alınan M.A.İ.A. ve babası G.A. tutuklandı. S.A. ise Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Manisa 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi M.A.İ.A., 'Kasten yaralama' suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Bu cezayı ise suçu silahtan sayılan sıcak su ve çaydanlık ile kardeşine karşı işlediği gerekçesiyle 1 yıl 9 aya çıkardı. M.A.İ.A. ayrıca 'Kadına karşı tehdit' suçundan da 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.