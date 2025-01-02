Çaydanlıkla adam döven suç makinesi cezaevinde intihar etti

Kayseri'de 18 yaşındaki H.C.C anlaşmazlık yaşadığı bir kişiyi çaydanlıkla darp etti. O anları cep telefonu kamerasına kaydettiren H.C.C videoyu da sosyal medya hesabından yayınladı.
Kısa sürede yayılan video tepkileri de beraberinde getirdi. Videoyu ihbar kabul eden polis harekete geçerek kısa sürede H.CC' yi yakaladı. H.CC'nin hakkında 'Hırsızlık', 'Kasten Yaralama', 'Yağma', 'Zorla Alıkoyma', 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' olmak üzere toplam 43 suç kaydı olduğu belirlendi.
CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ
Hakkında kasten yaralama suçundan soruşturma başlatılan şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.C.C tutuklandıktan bir gün sonra cezaevinde intihar etti.
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