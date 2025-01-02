Çaydanlıkla adam döven suç makinesi cezaevinde intihar etti

Kısa sürede yayılan video tepkileri de beraberinde getirdi. Videoyu ihbar kabul eden polis harekete geçerek kısa sürede H.CC' yi yakaladı. H.CC'nin hakkında 'Hırsızlık', 'Kasten Yaralama', 'Yağma', 'Zorla Alıkoyma', 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' olmak üzere toplam 43 suç kaydı olduğu belirlendi.