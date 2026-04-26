Haberler Yaşam Haberleri ‘Çaylak Takımı’ndan profesyonel başarı
Giriş Tarihi: 26.04.2026

  • ABONE OL
BURSA Nuri Nihat Aslanoba Anadolu Lises'nin 13 öğrencisinin kurduğu robot takımı büyük başarı elde etti. Ekip, yurt dışından parça halinde temin edilen robotu geliştirip yazılımını hazırlayarak Uluslararası Avrasya Regional Turnuvası'nda Türkiye 2'ncisi oldu. İstanbul'da düzenlenen ve 46 takımın katıldığı organizasyonda ekip, 5 ayda geliştirdiği robotla dikkat çekti. '11382 Interhermes' adlı takım, "Regional Finalists" unvanı da kazandı. Robotun savunma amaçlı tasarlandığı ve sahadaki topları toplayarak hedefe gönderdiği belirtildi. İlk kez katıldıkları organizasyonda "çaylak takım" olarak anılan öğrenciler, kısa sürede elde ettikleri başarıyla öne çıktı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA