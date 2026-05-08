Haberler Yaşam Haberleri “Cazip kampanya” tuzağına polis baskını: 12 tutuklama
Giriş Tarihi: 8.05.2026 11:51

“Cazip kampanya” tuzağına polis baskını: 12 tutuklama

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen planlı çalışmalar kapsamında, Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir güzellik merkezine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyonda suç örgütü kurarak vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Tuna ŞERBETÇİ Tuna ŞERBETÇİ
Cazip kampanya tuzağına polis baskını: 12 tutuklama
  • ABONE OL

Yapılan incelemelerde, işletmenin vatandaşları "cazip kampanya" ve "uygun fiyat" vaatleriyle iş yerlerine çektiği, ardından mağdurlara baskı kurularak yüksek bedelli ve karmaşık sözleşmeler imzalattığı tespit edildi. Şüphelilerin bu sözleşmeleri daha sonra şantaj unsuru olarak kullandığı öne sürüldü.

Polis ekiplerinin çalışmalarında, işletme çalışanlarının "taksit işlemi yapma" bahanesiyle müşterilerin mobil bankacılık şifrelerini ele geçirdiği belirlendi. Ayrıca işlem seansları sırasında mağdurların görüş alanlarının engellendiği, bu esnada çantalarındaki nakit para ve ziynet eşyalarının çalındığı iddia edildi. Bazı mağdurların kredi kartlarından ise bilgileri dışında yüksek tutarlı harcamalar yapıldığı ortaya çıktı.

Teknik ve fiziki takip sonucu suç ağının yalnızca Tekirdağ ile sınırlı olmadığı, Afyonkarahisar, Çorum, Erzincan, Kırıkkale, Tokat ve İstanbul'un Silivri ilçesindeki şubeler üzerinden de benzer yöntemlerle faaliyet yürüttüğü tespit edildi. MASAK raporları, HTS kayıtları ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 16 cep telefonu, çok sayıda SIM kart, 2 bilgisayar ile şirket kuruluş evrakları ve noter belgeleri ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#TEKİRDAĞ #SÜLEYMANPAŞA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
“Cazip kampanya” tuzağına polis baskını: 12 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA