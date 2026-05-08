“Cazip kampanya” tuzağına polis baskını: 12 tutuklama

Yapılan incelemelerde, işletmenin vatandaşları "cazip kampanya" ve "uygun fiyat" vaatleriyle iş yerlerine çektiği, ardından mağdurlara baskı kurularak yüksek bedelli ve karmaşık sözleşmeler imzalattığı tespit edildi. Şüphelilerin bu sözleşmeleri daha sonra şantaj unsuru olarak kullandığı öne sürüldü.

Polis ekiplerinin çalışmalarında, işletme çalışanlarının "taksit işlemi yapma" bahanesiyle müşterilerin mobil bankacılık şifrelerini ele geçirdiği belirlendi. Ayrıca işlem seansları sırasında mağdurların görüş alanlarının engellendiği, bu esnada çantalarındaki nakit para ve ziynet eşyalarının çalındığı iddia edildi. Bazı mağdurların kredi kartlarından ise bilgileri dışında yüksek tutarlı harcamalar yapıldığı ortaya çıktı.

Teknik ve fiziki takip sonucu suç ağının yalnızca Tekirdağ ile sınırlı olmadığı, Afyonkarahisar, Çorum, Erzincan, Kırıkkale, Tokat ve İstanbul'un Silivri ilçesindeki şubeler üzerinden de benzer yöntemlerle faaliyet yürüttüğü tespit edildi. MASAK raporları, HTS kayıtları ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 16 cep telefonu, çok sayıda SIM kart, 2 bilgisayar ile şirket kuruluş evrakları ve noter belgeleri ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.