Cehennem Deresi Kanyonu Nerede ve Nasıl Gidilir? Cehennem Deresi Kanyonu Giriş Ücreti Var Mı, Ne Zaman Gidilir?

6 metre derinliği ve 700 metre genişliği olan Cehennem Deresi Kanyonu dünya üzerindeki sayılı kanyon vadilerinden biri olarak bilinir. Bu doğal alanın manzarası, dağların arasında konumlanması ve ferah bir atmosfere sahip olmasıyla ilgi çektiği söylenebilir. Söz edilen bu doğal sit alanına gidecek olan kişilerin mutlaka yanıt almaları gereken sorular ise Cehennem Deresi Kanyonu nerede ve nasıl gidilir, giriş ücreti var mı şeklindedir.

Cehennem Deresi Kanyonu Nerede ve Nasıl Gidilir?

Cehennem Deresi Kanyonu 500 metre uzunluğunda iken 70 metre kadar genişliğe sahiptir. Manzarası, doğal güzelliği ve 6 metrelik derinliği ile dikkat çektiği bilinen bu kanyonun nerede konumlandığı pek çok kişi için merak konusudur. Bu bağlamda Cehennem Deresi Kanyonu'nun Artvin-Ardanuç karayolu üzerinde bulunduğu söylenmelidir. Yani bu doğal alan Ardanuç ilçe merkezinden 7 kilometre uzakta iken Artvin iline bağlıdır. Cehennem Deresi Kanyonu'nun ön plana çıkan özelliklerinden biri ise bu doğal alanın dünya üzerindeki sayılı kanyon vadilerinden biri olmasıdır. Ardanuç suyuna açılan ve dağların arasında uzanan bu kanyona ulaşılabilmesi için takip edilmesi gereken adımlar şu şekilde sıralanmalıdır:

Cehennem Deresi Kanyonu'na varmak isteyen kişiler özel araçlarıyla veya Artvin-Ardanuç karayolundan geçen otobüslerle yola çıkmalıdır. Artvin-Ardanuç karayolunu takip eden kişiler bu yolun 25. kilometresinde Cehennem Deresi Kanyonu tabelalarını görebilir. Tabelaları takip eden kişiler günümüzdeki ismiyle Cehennem Deresi Tabiat Kanyonu olarak bilinen bu doğal alanın girişine ulaşabilir. Kanyonun keşfedilmesi için aşılması gereken yolları ise taşlı ve dik yapıdaki patikalar oluşturur.

Cehennem Deresi Kanyonu Giriş Ücreti Var Mı?

Dünya üzerindeki en büyük ikinci kanyon olarak nitelendirilen Cehennem Deresi Kanyonu'nu keşfetmek isteyen kişiler bu doğal alana giriş yapılırken kaç TL ödenmesi gerektiğini araştırır. İncelenen bu turistik rotayı dışarıdan gözlemlemek isteyen kişilerin Cehennem Deresi Kanyonu için giriş ücreti ödemelerine gerek yoktur. Ancak tabiat parkı ilan edilen bu kanyonun T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koruma altına alındığı bilinir. Dolayısıyla bu kanyona giriş ücretinin normal 9 ve indirimli 6 TL olarak belirlendiği belirtilmelidir. Bununla beraber açıklanan bu normal ve indirimli bilet fiyatlarının şahıs giriş ücreti olduğunun hatırlatılmasında fayda vardır.

Cehennem Deresi Kanyonu'na Ne Zaman Gidilir?

1. Derece Doğal Sit Alanı ilan edilen Cehennem Deresi Kanyonu yılın herhangi bir zamanında ziyaret edilebilir. Ancak bu doğal alanın rahat bir şekilde keşfedilmesi için kanyona zorlu hava şartlarının hakim olmadığı günlerde gidilmesi önerilir. Bu bağlamda söz edilen kanyona ilkbahar ve yaz aylarında gidilmesinin daha uygun olduğu belirtilebilir. Cehennem Deresi Kanyonu'nun keşfedilmesi için en uygun olan dönem ise ilkbahar mevsimi olarak öne çıkar. Çünkü ilkbahar günlerinde aşırı sıcak veya soğuk havadan etkilenmeden Cehennem Deresi Kanyonu'nu rahatlıkla gezmek mümkündür. Kış ayları ise incelenen doğal sit alanının gezilmesini zorlaştıran dönemler arasındadır. Nitekim yağmurlu ve karlı havada engebeli bir alan olan Cehennem Deresi Kanyonu'nda yürümek son derece zorlu olabilir.