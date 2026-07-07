Cehennem Melekleri üyesi cinayetinde flaş gelişme: Tetikçi Hollanda’da planlayıcı Antalya’da yakalandı...



Yücel U.

ANTALYA'DA OPERASYON

Cinayet talimatını Türkiye'den aldığını itiraf eden tetikçinin verdiği bilgiler doğrultusunda Hollanda polisi, Türkiye'deki mevkidaşlarını cinayetle ilgili bilgilendirdi. Hollanda ve Almanya polisinin verdiği bilgiler doğrultusunda harekete geçen Antalya polisi, cinayetin planlayıcısı olduğu ileri sürülen Yücel U.'yu önceki gün evine düzenlediği baskında yakaladı. Yücel U. Hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Cinayeti azmettirdiği ileri sürülen ve Danimarka'da bir motosiklet çetesi üyesinin öldürülmesiyle ilgili olarak 2019'dan beri Interpol tarafından aranan "Napolyon" lakaplı Hasan O.'nun yakalanması için ise polis soruşturma başlattı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör