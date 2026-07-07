Cehennem Melekleri üyesi cinayetinde flaş gelişme: Tetikçi Hollanda’da planlayıcı Antalya’da yakalandı...

Almanya'nın Köln şehrine bağlı Ostheim bölgesinde yaşanan korkunç olay, 2024 yılının Aralık ayında meydana geldi. İddiaya göre Alman vatandaşı Davide K.'den 100 bin euro haraç isteyen cehennem melekleri üyeleri, haraç vermeye yanaşmayan Davide K.'ye göza dağı vermek için önce ağır silahlarla evini taradı ardından otomobilini bombalayarak ateşe verdi.
SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI
Bu saldırılardan yara almadan kurtulan Davide K. ağır silahla taranan evinin önünde çektiği video ile saldırıyı gerçekleştirenlerle alay etti. Video da "Evim, AK-47'den 28 el ateş edildi. Sonra otomobilim bombalandı. Bunu soğukkanlılıkla karşılıyorum. Hayat böyle işte," diyen Davide K. bu videodan iki ay sonra ise spor salonunun çıkışında silahlı saldırıya uğradı.
HAYATINI KAYBETTİ
Vücuduna 2 kurşun isabet eden Davide K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tetikçi ise olay yerinden kaçmayı başardı.
HOLLANDA'DA YAKALANDI
Tetikçinin Davide K'.nin yerini sosyal medyada konumunu gerçek zamanlı olarak paylaşmasıyla tespit ettiği belirlenirken, bölgedeki güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkan polis cinayetten sonra Hollanda'ya kaçtığı belirlenen saldırganı geçtiğimiz ay yakalamayı başardı.
Yücel U.
ANTALYA'DA OPERASYON
Cinayet talimatını Türkiye'den aldığını itiraf eden tetikçinin verdiği bilgiler doğrultusunda Hollanda polisi, Türkiye'deki mevkidaşlarını cinayetle ilgili bilgilendirdi. Hollanda ve Almanya polisinin verdiği bilgiler doğrultusunda harekete geçen Antalya polisi, cinayetin planlayıcısı olduğu ileri sürülen Yücel U.'yu önceki gün evine düzenlediği baskında yakaladı. Yücel U. Hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Cinayeti azmettirdiği ileri sürülen ve Danimarka'da bir motosiklet çetesi üyesinin öldürülmesiyle ilgili olarak 2019'dan beri Interpol tarafından aranan "Napolyon" lakaplı Hasan O.'nun yakalanması için ise polis soruşturma başlattı.