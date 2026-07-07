Cehennem Melekleri üyesini öldüren tetikçi yakalandı

Almanya
'da 2024 Aralık ayında eski Cehennem Melekleri üyesi "Dauda" lakaplı Davide K., kar maskeli bir şüpheli tarafından evinin önünde Kalaşnikofla vurularak öldürülmüştü. Hollanda
'ya kaçtığı belirlenen tetikçi ise geçtiğimiz ay yakalanmıştı. Tetikçinin Hollanda polisine cinayet talimatını Türkiye'den aldığını itiraf etmesi üzerine harekete geçen Antalya polisi, cinayetin planlayıcısı olduğu iddiasıyla aranan Yücel U.'yu önceki gün nefes kesen bir operasyonla yakaladı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Yücel U. tutuklandı. Cinayeti azmettirdiği ileri sürülen ve Danimarka'da bir motosiklet çetesi üyesinin öldürülmesiyle ilgili olarak 2019'dan beri Interpol
tarafından aranan "Napolyon" lakaplı Hasan O.'nun yakalanması için ise polis çalışma başlattı.