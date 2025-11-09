Cehennem Melekleri’nin üyesi infaz mı edildi? 8 yıl sonra gelen bir ihbar Alman polisini harekete geçirdi

8 YIL SONRA GELEN İHBAR

Yaşanan suç sarmalı bir türlü aydınlatılamazken, 8 yıl aradan sonra polis, gelen bir ihbarla soruşturmayı yeniden başlattı. İhbarda, Çakıcı'nın infaz edilerek bir ormana gömüldüğü iddia edilirken, cinayetin veya cinayete giden sahnelerin bir kişi tarafından kaydedildiği ileri sürüldü.

BELGESELLE YARDIM İSTENDİ

Polis, gelişmelerin ardından bir televizyon kuruluşu ile işbirliği yaparak Çakıcı'nın son kamera görüntülerini servis etti ve davanın çözülmesine yardımcı olacak kişiler için ödül duyurusu yaptı.