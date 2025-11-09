Cehennem Melekleri’nin üyesi infaz mı edildi? 8 yıl sonra gelen bir ihbar Alman polisini harekete geçirdi

29 yaşındaki Abdullah Rezan Çakıcı, Cehennem Melekleri (Hells Angels) Bielefeld Şube Başkanıydı. Ağırlaştırılmış saldırı, tehdit ve silah bulundurma gibi suçlardan 29 suç kaydı bulunan Çakıcı, 2014 yılında, Cehennem Melekleri lideri Necati Arabacı ile iddiaya göre uyuşturucu ticaretinden elde edilen 300 bin Euronun kaybolmasıyla ilgili ters düştü. Bu kavganın ardından Çakıcı, "Nomads Turkey Bielefeld"den atıldı. Grup üyeleri, o günden sonra Çakıcı'yı kanun kaçağı ilan etti.
"SON ANA KADAR SAVAŞACAĞIM"
Kulüpten men edilmesini sindiremeyen Rezan Çakıcı ise sosyal medya hesaplarından yayınladığı dört dakikalık bir videoda, ailesine veya kendisine zarar vermek isteyenlere "kapıma dayananı af etmem, son ana kadar savaşacağım "dedi.
ESRARENGİZ BİR ŞEKİLDE KAYBOLDU
Bu olaylardan 3 yıl sonra 3 Temmuz 2017 akşamı, Oldenburg kentinde bir ATM ye 300 euroya yatıran Çakıcı, ardından kuzeni Ali Çakıcı ile ortak işlettiği Oldenburg-Nadorst'ta "Smokingzs" adlı nargile barına geçti. İddiaya göre ne olduysa burada oldu. İki çocuk babası Çakıcı, cüzdanını, otomobilinin anahtarları ve silahı orada bırakıp ortadan kayboldu.
SİYAH RENKLİ OTOMOBİL
Çakıcı'nın esrarengiz bir şekilde kaybolmasının ardından, eşi polise kayıp başvurusu yaptı. Polis, olayın aydınlatılması için "Kings" adlı özel bir görev gücü kurarken, Çakıcı'nın en son kafenin arka kapısından siyah bir araca bindirildiği belirlendi.
Çakıcı'nın izini süren polisler birkaç gün sonra Hunte Nehri yakınlarındaki bir çayırda yanmış elbiseler buldu. Olayla ilgili kuzen Ali Çakıcı'nın yakın arkadaşı Cehennem Melekleri üyesi Gino Högeman gözaltına alındı. Högeman ifadesinde cinayetle ilgisinin olmadığını kıyafetleri üç arkadaşıyla birlikte hırsızlık yaptıkları için yaktıklarını söyledi.
AMCASINI ÖLDÜRDÜLER
Olaydan bir hafta sonra ise, bir dizi esrarengiz olay yaşandı. Çakıcı'nın amcası Zülfü Çakıcı, bir alçıpan şirketinde üç el göğsünden vurularak öldürüldü; babası Necat Çakıcı ise ayağından (68) yaralandı. Olayda silahı kullanan kuzen Ali Çakıcı'nın iş ortağı Mustafa Y. ifadesinde " Olayla ilgili bildiklerimi anlatmak için bir araya geldik. Çıkan tartışmada kendimi korumak için ateş ettim" dedi. Birkaç gün sonra ise Bremen'de baba Necat Çakıcı'nın arabasının altında bir el bombası patladı.
8 YIL SONRA GELEN İHBAR
Yaşanan suç sarmalı bir türlü aydınlatılamazken, 8 yıl aradan sonra polis, gelen bir ihbarla soruşturmayı yeniden başlattı. İhbarda, Çakıcı'nın infaz edilerek bir ormana gömüldüğü iddia edilirken, cinayetin veya cinayete giden sahnelerin bir kişi tarafından kaydedildiği ileri sürüldü.
BELGESELLE YARDIM İSTENDİ
Polis, gelişmelerin ardından bir televizyon kuruluşu ile işbirliği yaparak Çakıcı'nın son kamera görüntülerini servis etti ve davanın çözülmesine yardımcı olacak kişiler için ödül duyurusu yaptı.