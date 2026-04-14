Çek kırdıran tefecilere operasyon! 34 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Mali Suçlarla Mücadele Şube Şube Müdürlüğü Polisleri; "Çek Kırdırmak" suretiyle faiz karşılığı borç para vererek tefecilik yapan bir şebekenin üyelerini tespit etti ve operasyon düzenledi. İstanbul, İzmir, Siirt, Balıkesir, Bitlis, Muğla ve Kocaeli İlleri'nde çok sayıda adrese eş zamanlı olarak baskın yapıldı.

34 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Haklarında gözaltı kararı verilen 34 şüpheli operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 10 bin dolar, muhtelif sayıda çek ve senet ile birlikte bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.