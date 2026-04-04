Çek-senet tahsilat çetesi çökertildi

İSTANBUL'da tehditle ve zor kullanarak çek-senet tahsilatı yapan bir silahlı suç örgütüne yönelik 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 46 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul'da Silivri ve çevresindeki bazı ilçelerde aktif olan bir silahlı suç örgütünün gizli faaliyetlerini deşifre etti. Liderliğini Mustafa A. isimli kişinin yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonlarında 46 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalara ele geçirildi.