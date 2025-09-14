Çekici üzerindeki otomobil alev alev yandı

Olay, Antalya-Konya Karayolu üzerinde bulunan Demirkapı Tüneli yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Derebucak ilçesi yönüne doğru ilerleyen çekicinin üzerindeki otomobil, tünel çıkışına yakın bir noktada henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yükselen alevleri ve dumanı fark eden çekici sürücüsü, aracı yol kenarına çekerek durdu.

İLK MÜDAHALE VATANDAŞLAR TARAFINDAN YAPILDI

Yangına ilk müdahale, yoldan geçen diğer araçların sürücüleri tarafından yapıldı. Yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale eden sürücüler, yangını kontrol altına aldı. O sırada çekici sürücüsü de yanan aracı, yangının çekiciye sıçramaması için hızlıca yol kenarına indirdi. Otomobil, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın sonrası yol, kısa süreliğine trafiğe kapandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sonrasında trafik normale döndü.