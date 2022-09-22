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Giriş Tarihi: 22.9.2022 10:35 Son Güncelleme: 22.9.2022 12:26

Çekiçli vahşet görüntüleri izleyenleri şok etti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 17 Eylül gecesi çekiçle saldırdığı babası Pavel Stepanov’un (62) ve annesi Tatıana Stepanov(64) öldüren Dmıtry Stepanov (30) cinayet anını cep telefonuna kayıt ettiği ortaya çıkmıştı. Cinayet anını inceleyen güvenlik güçleri Dmitry’ın cinayeti işlerken soğuk kanlı görüntüsü herkesi şaşkına çevirdi.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Çekiçli vahşet görüntüleri izleyenleri şok etti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 17 Eylül gecesi çekiçle saldırdığı babası Pavel Stepanov'un (62) ve annesi Tatıana Stepanov(64) öldüren Dmıtry Stepanov (30) cinayet anını cep telefonuna kayıt ettiği ortaya çıkmıştı. Görüntüde Dmıtry Stepanov'un babası Pavel Stepanov'u öldürmeden önce odada hazırlık yaptığı görülüyor. Cep telefonunu ile kamera kayıtlarına başladıktan sonra yastık altında sakladığı çekişi çıkaran Dmıtry'in babası içeri girer girmez çekiç ile saldırıyor.

Tek darbede yere yığılan babayı daha sonra tel ile boğuyor. Cinayet anıda annesi kapıyı uzun süre çalıyor. Ancak Dmıtry, babasını bu sırada boğmakla meşgul olduğu için açmıyor. Daha sonra aynı yöntemle annesine saldırıyor. Telle boğuyor. İkisini de kanlar içinde yan yana koyup otelden kaçıyor.

KAMERA GORÜNTÜLERİ DOSYAYA KONDU

Cinayet anını cep telefonunu kayıt eden Dmıtry Stepanov'un cep telefonundan çıkan bu görüntüler dosyaya girdi. Görüntüleri inceleyen adli makamlar ve güvenlik güçleri cinayet zanlısının olayı planlayıp soğuk kanlılıkla uyguladığına dikkat çekti.

Antalya'da korkunç olay! Çekiçli vahşet görüntüleri izleyenleri şok etti | Video

ÖZEL ODADA TUTUMUYOR

Korkunç cinayetin ardından tutuklanan Dmıtry Stepanov ise tutuklu bulunduğu cezaevinde ise başkalarına zarar vermemesi için özel odada tutuluyor. Dmıtry Stepanov'un 15 yıl önce Rusya'da bir arkadaşının da başına çekiçle vurarak yaraladığı ve kameraya çektiği öğrenildi.

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Çekiçli vahşet görüntüleri izleyenleri şok etti
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