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Giriş Tarihi: 13.06.2026

Çekirgelerimizi çalanlara 2 milyon lira ceza

Çekirgelerimizi çalanlara 2 milyon lira ceza
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TARIM ve Orman Bakanlığı, Adıyaman'da yasa dışı yollarla topladıkları 135 çekirgeyle yakalanan yabancı uyruklu 3 kişiye toplam 2 milyon 97 bin lira idari para cezası uygulandığını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Adıyaman Nemrut Dağı bölgesi kırsalında 26 poşet içerisinde yasa dışı yollarla 135 adet çekirge toplayan 3 yabancı uyruklu şahsın Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yakalandığı bildirildi. Açıklamada, "Ekosistemimizin dengesini bozacak ve doğal mirasımızı tehlikeye atacak her türlü eylemin karşısında durmaya, koruma ve kontrol faaliyetlerimizi tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" denildi. ANKARA

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Çekirgelerimizi çalanlara 2 milyon lira ceza
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