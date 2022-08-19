Çekmeköy Metro Durağı Nerede? Yol Tarifi İle M5 Çekmeköy Metro Durağına Nasıl Gidilir, Geçen Otobüsler Hangileri?

İstanbul metrosunun artı bir özelliği ise dolmuş, otobüs, tramvay ve vapur durakları ile bağlantısının olması ve başka yerlere geçiş yapacak olan vatandaşların işlerini kolaylaştırarak büyük avantaj sağlamasıdır. Bizler de yazımızda "Çekmeköy metro durağı nerede, yol tarifi ile M5 Çekmeköy metro durağına nasıl gidilir, geçen otobüsler hangileri?" gibi soruların cevaplarını ayrıntılı olarak verdik. Yazımızın devamını okuyarak bu bilgilere ulaşabilir ve bilgi sahibi olabilirsiniz.

Çekmeköy Metro Durağı Nerede?

Çekmeköy metro durağı, İstanbul metrosunun M5 hattında bulunan metro istasyonudur. Çekmeköy ilçesinin Mehmet Akif mahallesinde bulunmakta ve şile otoyolu üzerinde yer almaktadır. İstasyonun iki çıkışı bulunmaktadır. Bunlar 1 nolu Otobüs Durakları, 2 nolu Mehmet Akif Mahallesi'dir. İstasyon platform katı, otopark katları, turnike katları ve girişleriaç kapa yöntemi ile inşa edilmiştir. İspark'ın işlettiği 125 araç kapasiteli park et – devam et yeraltı kapalı otoparkı da buradadır. Bu otoparklara istasyon içinden, arakatlardan ya da asansörlerden ulaşılmaktadır.

Çekmeköy Metro Durağı Yol Tarifi

Çekmeköy metro durağına ulaşmak için M5 metrosunu kullanabilir ya da 11 ÇB, 11 ÜS, 122 Y, 9 K otobüslerini ve C – 77 minibüslerini kullanabilirsiniz. Bu bahsettiğimiz toplu taşıma araçlarının hepsi Çekmeköy metro durağından geçmektedir.