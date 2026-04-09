Çekmeköy’de aile faciası: 2 Ölü

İstanbul'da korkunç olay, 7 Nisan Salı günü saat 19.22 sıralarında meydana geldi. Kirazlıdere Mahallesi Efsun Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinden "Annemi babamı vurdum" ihbarı üzerine polis ekipleri adrese sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler, şüpheli Serdar H.'nin (35) annesi Medine H. (61) ile kardeşi Ekrem H. (41) silahla vurarak öldürdüğü, diğer kardeşi Kenan H.'yi (38) ise yaraladı. Ekiplerin yaptığı kontrolde, anne ile kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Kenan H.'nin ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayda kullanılan silahın ruhsatlı olduğu ve şüphelinin suç aletiyle birlikte yakalandı. Öte yandan yapılan sorgulamada, şüphelinin son 5 yıl içerisinde ruh ve sinir hastalıklarına ilişkin bir hastane kaydının bulunmadığı öğrenildi. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

OLAYI PLANLAMIŞTIM

Şüpheli Serdar H., savcılıkta verdiği ifadesinde, "ben olayı zaten daha önceden planlamıştım. Olay akşamı annem ve kardeşlerimle aramda herhangi bir tartışma ya da kavga olmadı. Ben olay sırasında koltukta oturuyordum onlar ayaktaydı. Önce büyük abim Ekrem'e ateş ettim. Daha sonra Kenan'a ateş ettim. Ondan sonra anneme ateş ettim. Daha sonra rastgele ateş etmeye devam ettim. Ardından 155'i aradım. Onlar 112'yi bağladılar. Polisler gelince olanları anlattım ve teslim oldum. Şu anda yaptığımdan pişmanım. Annemin ve Ekrem'in vefat ettiğini, Kenan'ın ağır yaralı olduğunu bana emniyette söylediler. Olayda kullandığım silahın bulundurma ruhsatı var" dedi.