Çekmeköy’de ailesini katledip polisi aradı! ’Onları sevmiyordum’

İstanbul Çekmeköy'de 35 yaşındaki Serdar Hepgülnar, geçirdiği cinnet sonucunda annesi Medine Hepgülnar (61) ve abisi Ekrem Hepgülnar (41)'ı öldürdü. Diğer abisi Kenan Hepgülnar (38)'ı da ağır yaraladı. Ailesini katleden Serdar Hepgülnar'ın polise teslim olduktan sonra ailesini sevmediğini ve hep öldürmek istediğini söylediği öğrenildi. Olay, Çekmeköy Kirazlıdere Mahallesi Efsun Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan Serdar Hepgülnar, evde ailesiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Serdar Hepgülnar, annesi Medine Hepgülnar ile abileri Kenan ve Ekrem Hepgülnar'a kurşun yağdırdı.
Serdar Hepgülnar
AİLESİNE KURŞUN YAĞDIRDI
Olay sonrasında binadan dışarıya çıkan Serdar Hepgülnar, annemi öldürdüm diyerek polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Serdar Hepgülnar, Çekmeköy ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı. Daireye çıkan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Medine ve Ekrem Hepgülnar'ın olay yerinde öldüğü belirlendi. Ağır yaralı olan Kenan Hepgülnar da olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kenan Hepgülnar
ANNE MERDİVEN SİLİYORDU ABİSİ FABRİKADA İŞÇİYDİ
Olay yeri inceleme ekipleri uzun süre adreste inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından cenazeler otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ailenin aslen Erzincanlı oldukları, 10 yıl önce babalarının kanser sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenildi. 7 yıldır olayın yaşandığı dairede yaşayan aileden anne Medine Hepgülnar'ın merdiven silerek geçimini sağladığı, ölen Ekrem Hepgülnar'ın da bir fabrikada çalıştığı öğrenildi. Ekrem Hepgülnar'ın kitap okumayı çok sevdiği, izin günlerinde parklarda kitap okuduğu belirtildi.
Ekrem Hepgülnar
"AİLEMİ SEVMİYORUM ÖLDÜRMEK İSTİYORUM" DEMİŞ
Katil Serdar Hepgülnar'ın girdiği işlerde uzun süre çalışmadığı, psikolojik rahatsızlığının olduğu öğrenildi. Ölen fabrika işçisi Ekrem Hepgülnar'ın kardeşlerine "Siz neden çalışmıyorsunuz" diye zaman zaman tepki gösterdiği belirtildi. Polis tarafından gözaltına alınan Serdar Hepgülnar'ın ilk ifadesinde "Ailemi sevmiyorum ve uzun süredir onları öldürmeyi istiyordum" dediği öğrenildi.