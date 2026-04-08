Çekmeköy’de ailesini katledip polisi aradı! ’Onları sevmiyordum’

İstanbul Çekmeköy'de 35 yaşındaki Serdar Hepgülnar, geçirdiği cinnet sonucunda annesi Medine Hepgülnar (61) ve abisi Ekrem Hepgülnar (41)'ı öldürdü. Diğer abisi Kenan Hepgülnar (38)'ı da ağır yaraladı. Ailesini katleden Serdar Hepgülnar'ın polise teslim olduktan sonra ailesini sevmediğini ve hep öldürmek istediğini söylediği öğrenildi. Olay, Çekmeköy Kirazlıdere Mahallesi Efsun Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan Serdar Hepgülnar, evde ailesiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Serdar Hepgülnar, annesi Medine Hepgülnar ile abileri Kenan ve Ekrem Hepgülnar'a kurşun yağdırdı.