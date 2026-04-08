Çekmeköy’de ailesini katletmişti! İfadesi ortaya çıktı: "Kötü yaşam koşullarına son verdim!

Ailesini katleden Serdar Hepgülnar'ın polise teslim olduktan sonra yaşam koşullarından dolayı ailesinin yaşamına son vermek istediğini söylediği ve psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenildi. Ölen anne Medine Hepgülnar'ın merdiven silerek geçimlerini sağladığı, kitap okumayı çok seven ve fabrikada işçi olan Ekrem Hepgülnar'ın kardeşlerine siz neden çalışmıyorsunuz diye zaman zaman kızdığı belirtildi.

İstanbul Çekmeköy'de 35 yaşındaki Serdar Hepgülnar, getirdiği cinnet sonucunda annesi Medine Hepgülnar (61) ve abisi Ekrem Hepgülnar (41)'ı öldürdü. Diğer abisi Kenan Hepgülnar (38)'ı da ağır yaraladı. Ailesini katleden Serdar Hepgülnar'ın polise teslim olduktan sonra ailesini sevmediğini ve hep öldürmek istediğini söylediği öğrenildi. Olay, Çekmeköy Kirazlıdere Mahallesi Efsun Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan Serdar Hepgülnar, evde ailesiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Serdar Hepgülnar, annesi Medine Hepgülnar ile abileri Kenan ve Ekrem Hepgülnar'a kurşun yağdırdı.

AİLESİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Olay sonrasında binadan dışarıya çıkan Serdar Hepgülnar, annemi öldürdüm diyerek polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Serdar Hepgülnar, Çekmeköy ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı. Daireye çıkan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Medine ve Ekrem Hepgülnar'ın olay yerinde öldüğü belirlendi. Ağır yaralı olan Kenan Hepgülnar da olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ANNE MERDİVEN SİLİYORDU ABİSİ FABRİKADA İŞÇİYDİ

Olay yeri inceleme ekipleri uzun süre adreste inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından cenazeler otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ailenin aslen Erzincanlı oldukları, 10 yıl önce babalarının kanser sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenildi. 7 yıldır olayın yaşandığı dairede yaşayan aileden anne Medine Hepgülnar'ın merdiven silerek geçimini sağladığı, ölen Ekrem Hepgülnar'ın da bir fabrikada çalıştığı öğrenildi. Ekrem Hepgülnar'ın kitap okumayı çok sevdiği, izin günlerinde parklarda kitap okuduğu belirtildi.

'KÖTÜ YAŞAM KOŞULLARINDAN DOLAYI AİLEMİN HAYATINA SON VERMEK İSTEDİM'

Şüpheli Serdar Hepgülnar, emniyetteki ifadesinde ise, "Ailemle aramda ciddi bir problem yoktu. Zaman zaman ağız münakaşası yaşardık. Herhangi bir şiddetli kavgamız olmadı. 2018 yılında intihar etmek amacıyla Kadıköy'de denize atladım. Çevredeki vatandaşlar beni kurtardı. Bununla ilgili 1 hafta kadar Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde yattım. Bunun dışında herhangi bir psikolojik problemim olmadı. Ben 2026 yılı başlarında farklı bankalardan farklı miktarlarda yaklaşık 1 milyon lira kredi kullandım ve çalışmadığım için borcun birkaç taksitini ödedikten sonra kalanını ödeyemedim. Çekmiş olduğum bu krediden ailemin haberi yoktu. Bu kredileri daha iyi yaşayabilmek için çektim. Bu parayı ev eşyası kira gibi durumlar için kullandım. Paranın 6-7 bin lira kadarını şans oyunlarında kullandım. Kötü yaşam koşullarından dolayı psikolojim bozuldu. Ailem mutluydu fakat ben çok mutsuzdum. Kötü yaşam koşullarından dolayı ailemin hayatına da son vermek istedim. İlk başta kendimi öldürmeyi de düşündüm fakat sonra vazgeçtim. Bu düşünce kafama oturduktan sonra nasıl yapacağıma karar verdim. Ümraniye de şuan ismini bilmediğim bir kişiden devir yoluyla silahın kendisiyle birlikte devir ve diğer işlemler dahil toplam 100 bin lira para harcayarak bir silah edindim, Bulundurma ruhsatı olarak bu silahı satın aldım. Ailemi benim bir silah edindiğimden bilgisi yoktu. Silahı evde yatmış olduğum kanepenin altında muhafaza ettim. Ailem bu silahı hiç görmedi. Bu silahı şubat ayının 4 ünde devir aldım. Olayda kullandığım silah bendedir" dedi.

'SİLAHIMI HAZIRLADIM YORGANIN ALTINA KOYDUM'

Şüpheli Serdar Hepgülnar ifadesinde, "6 Nisan günü ailemi öldürmek konusunda kendimce karar aldım. Sabah uyandım, annem Medine evdeydi. Abilerim Ekrem ve Kenan işe gitmişti. Annem ise saat 10:30 sıralarında merdiven temizliği için evden ayrıldı. Ben evde tek kaldım. Evde yalnızken silahımı ateş edecek şekilde şarjörüne de 16 adet fişek basarak silahımı hazırladım yorganın altına koydum. Gün boyu evden dışarı çıkmadım fakat bir kere çöp atmak için öğle saatlerinde girip çıktım. Saat 17:00 sıralarında ilk önce eve annem Medine geldi. Daha sonra 18:00 sıralarında önce Ekrem ardından Kenan eve geldi. Abim Ekrem bulgur pilavı yaptı, yemek yiyecektik. Sonra abim Ekrem'e tost yapmasını söyledim. Yaklaşık 10 dakika sonra buna tost yapmaya başladığı esnada bulunduğumuz oda Amerikan mutfak tarzında olduğu için hepimiz yemek için aynı odada toplanmış olduk. Ekrem diğer odada olduğundan dolayı tost yapmasını bahane ederek herkesin bir arada olmasını istediğim için Ekrem'i çağırmıştım. Hepimiz aynı odada toplanmıştık. Ben kafamda tasarladığım düşünceyi uygulamak için daha önce hazırladığın silahımı çıkardım. Önce abim Ekrem'e ardından Kenan'a daha sonra anneme doğru silahımı ateşledim. Silahtaki mermiler bitene kadar hepsine ateş ettim. Gördüğüm kadarıyla annem ve Ekrem ve abim o an öldüler. Diğer abim Kenan ise yaralı durumdaydı. Kapıyı açtım, silahı içerde bıraktım. Polisleri aradım aile fertlerimi öldürdüğümü ve teslim olacağımı söyledim. İkametten aşağıya indim ve polisleri beklemeye başladım. Yaklaşık 5-10 dakika sonra polis memurları geldiler ve teslim oldum. Görevli memurlarla birlikte eve çıktık ve olay mahallinde gördüler. Akabinde büronuza getirildim. Olay bu şekilde gerçekleşti. Ben bu olayı planlayarak gerçekleştirdim. Yaptığım olay sebebiyle pişmanım" dedi.