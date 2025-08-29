Haberler Yaşam Haberleri Çekmeköy’de eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanını öldüren şüpheli Edirne'de yakalandı
Giriş Tarihi: 29.8.2025 20:00 Son Güncelleme: 29.8.2025 20:14

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde gerçekleştirilen cinayetin failinin yakalandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in kafede yemek yediği sırada öldürülmesi olayıyla ilgili olarak; yapılan istihbari çalışmalar ve yoğun takip sonucu şüpheli E.H. isimli şahıs, Uzunköprü ilçe merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı" denildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "27 Ağustos 2025 Çarşamba günü İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in kafede yemek yediği sırada öldürülmesi olayıyla ilgili olarak; yapılan istihbari çalışmalar ve yoğun takip sonucu şüpheli E.H. isimli şahıs, Uzunköprü ilçe merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Edirne Valimizi, İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Edirne İl Emniyet Müdürümüzü, Edirne İl Jandarma Komutanımızı ve emeği geçen polislerimizi ve jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağımıza taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.

