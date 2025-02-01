Haberler Yaşam Haberleri Çekmeköy'de lastik deposundaki yangın! 53 araç 133 personelle 3 saat sonra söndürüldü
Giriş Tarihi: 1.2.2025 18:09 Son Güncelleme: 1.2.2025 19:05

Çekmeköy'de lastik deposundaki yangın! 53 araç 133 personelle 3 saat sonra söndürüldü

Çekmeköy'deki bir lastik deposunda sabah saatlerinde çıkan yangın yaklaşık 3 saatlik çalışma sonrasında 53 araç ve 133 personelle zorlukla söndürüldü. Küçük olarak başlayan yangının yangın söndürme sisteminin olmaması nedeniyle büyüdüğü kaydedildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Çekmeköy’de lastik deposundaki yangın! 53 araç 133 personelle 3 saat sonra söndürüldü

Çekmeköy Alemdağ Mahallesi'nde bulunan bir lastik deposu ve tekstil atölyesi olarak kullanılan 3 bin metrekarelik iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına, 53 araç ve 133 personel müdahale etti. Ekiplerin olay yerindeki yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

KÜÇÜK YANGIN YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ OLMADIĞI İÇİN BÜYÜDÜ

Hüseyin Akkuş, Yangın ilk başladığında küçüktü, içerde yangın söndürme sistemi olsaydı yangın büyümeden sönerdi. Alevler sonradan büyümeye başladı. Bugün tatil olduğu için içerde işçi yok. Sadece güvenlik vardır dedi. Polis yangınla ilgi çalışma başlattı.

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Çekmeköy'de lastik deposundaki yangın! 53 araç 133 personelle 3 saat sonra söndürüldü
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