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Giriş Tarihi: 5.1.2022 23:34

Çekmeköy’deki taksi durakları modern ve estetik hale getiriliyor!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Çekmeköy’deki taksi durakları modern ve estetik hale getiriliyor!

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, ilçedeki taksi durakları hakkında sosyal medyadan bir müjde vererek, gelen talepler doğrultusunda taksi duraklarını modern ve estetik hale getireceklerini açıkladı. Yeni yapılacak olan taksi duraklarının görsellerini paylaşan Başkan Poyraz “Bu şehri birlikte kurduk birlikte yönetiyoruz!” dedi

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, ilçedeki taksi duraklarının yeniden gözden geçirildiğini ve gelen talepler doğrultusunda modern ve estetik hale getirileceğini sosyal medyadan açıkladı.

"İLÇEMİZDEKİ TAKSİ DURAKLARINI MODERN VE ESTETİK HALE GETİRİYORUZ"

Başkan Poyraz resmi Twitter hesabından yeni yapılacak olan taksi duraklarının görsellerini paylaşarak müjdeyi şu şekilde duyurdu: "Bu şehri birlikte kurduk birlikte yönetiyoruz! Esnaf ve mahalle ziyaretlerimizde hem Çekmeköy ailemizden hem de taksicilerimizden gelen talepleri değerlendirdik. İlçemizdeki taksi duraklarını modern ve estetik hale getiriyoruz."

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Çekmeköy’deki taksi durakları modern ve estetik hale getiriliyor!
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