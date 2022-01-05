Çekmeköy’deki taksi durakları modern ve estetik hale getiriliyor!

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, ilçedeki taksi duraklarının yeniden gözden geçirildiğini ve gelen talepler doğrultusunda modern ve estetik hale getirileceğini sosyal medyadan açıkladı.
"İLÇEMİZDEKİ TAKSİ DURAKLARINI MODERN VE ESTETİK HALE GETİRİYORUZ"
Başkan Poyraz resmi Twitter hesabından yeni yapılacak olan taksi duraklarının görsellerini paylaşarak müjdeyi şu şekilde duyurdu: "Bu şehri birlikte kurduk birlikte yönetiyoruz! Esnaf ve mahalle ziyaretlerimizde hem Çekmeköy ailemizden hem de taksicilerimizden gelen talepleri değerlendirdik. İlçemizdeki taksi duraklarını modern ve estetik hale getiriyoruz."