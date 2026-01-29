Çelik fiyatlarında küresel gerileme: Çin talebindeki zayıflık fiyatları baskılıyor

Çin'de yaklaşan Ay Yeni Yılı tatili öncesinde inşaat sektöründe faaliyetlerin yavaşlaması, çelik fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. 28 Ocak kapanışında Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda Şubat 2026 vadeli demir donatı fiyatı yüzde 0,65 düşüşle 3.049 yuan/ton seviyesine gerileyerek son dönemdeki düzeltme sürecini sürdürdü.

Özellikle Şanghay'da inşaat talebindeki zayıflama, demir donatı fiyatlarında düşüş eğilimini hızlandırırken; Çin genelinde piyasanın düşük sezona girmesi talep daralmasını daha görünür hale getirdi. Piyasa uzmanları, altyapı ve konut projelerinin tatil öncesinde ya yavaşladığını ya da tamamen durduğunu, bunun da inşaat çeliği ile sıcak haddelenmiş rulo talebini belirgin şekilde azalttığını belirtiyor. Gayrimenkul sektöründeki toparlanmanın gecikmesi ise kamu teşviklerinin kısa vadede etkisini sınırlıyor.

Emtia piyasasında da benzer bir tablo öne çıkıyor. Singapur Borsası'nda demir cevheri vadeli fiyatları ton başına yaklaşık 103 dolara kadar geriledi. Brezilyalı madencilik şirketi Vale'nin 2025 yılı için 336 milyon tonun üzerinde üretim hedefi açıklaması, küresel arzın artacağına işaret ederken; Çin limanlarındaki yüksek stok seviyeleri fiyatların yukarı yönlü hareket alanını daraltıyor.

YURTİÇİ PİYASA TATİL MODUNDA

Uluslararası piyasalardaki düşüşe karşın, yurtiçinde inşaat çeliği fiyatları 29 Ocak'ta yatay seyretti. Kuzey, Orta ve Güney bölgelerinde önde gelen üreticilerin nervürlü çelik ve rulo fiyatlarında kayda değer bir değişiklik yaşanmadı. Fabrikaların stok baskısını azaltmak amacıyla üretimi kontrollü şekilde ayarlaması ve yüksek üretim maliyetleri, iç piyasada fiyatların korunmasında etkili oldu.

TATİL SONRASI BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Analistler, Ay Yeni Yılı sonrasında çelik piyasasında dalgalı bir görünümün devam edebileceğini öngörüyor. Çin'de talep toparlanmasının yavaş kalması halinde, küresel piyasalardaki aşağı yönlü baskının bölgesel pazarlara da yansıması bekleniyor. Buna karşılık, teşvik politikalarının etkili olması ve kamu yatırımlarının hız kazanması durumunda çelik fiyatlarının yeni bir denge seviyesine oturabileceği ifade ediliyor. İnşaat şirketlerine ise tatil sonrası dönem için hammadde fiyatlarını yakından izleyerek stok planlaması yapmaları öneriliyor.