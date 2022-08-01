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Giriş Tarihi: 1.8.2022 13:28

Çelik Yumruklar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Real Steel - Çelik Yumruklar filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Yönetmen koltuğunda Shawn Levy’nin oturduğu Çelik Yumruklar filmi, beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında film severlerin karşısına çıkacak. Bilim kurgu, aksiyon, dram türlerindeki film, bu akşam saat 20.00’de TRT 1’de yayınlanacak. Bu kapsamda Çelik Yumruklar filmi konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu. Peki, Real Steel - Çelik Yumruklar filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte Çelik Yumruklar filmi konusu ve oyuncu kadrosu…

Çelik Yumruklar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Real Steel - Çelik Yumruklar filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Yönetmen koltuğunda Shawn Levy'nin oturduğu Çelik Yumruklar filmi, beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında film severlerin karşısına çıkacak. Bilim kurgu, aksiyon, dram türlerindeki film, bu akşam saat 20.00'de TRT 1'de yayınlanacak. Bu kapsamda Çelik Yumruklar filmi konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu. Peki, Real Steel - Çelik Yumruklar filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte Çelik Yumruklar filmi konusu ve oyuncu kadrosu…

ÇELİK YUMRUKLAR FİLMİ KONUSU

7 Ekim 2011 tarihinde vizyona giren ABD yapımı Çelik Yumruklar filmi, bilim kurgu, aksiyon, dram türlerindedir. Orijinal adı Real Steel olan filmin konusu ise şöyle:

Yakın bir gelecekte, yeni bir dövüş sporu ortaya çıkmıştır. Bu, yaklaşık 2000 kiloluk dev robotların kıyasıya dövüştüğü bir boks maçıdır. Robotlar insanlar tarafından eğitilmektedir. Bu antrenörlerden biri de Charlie Kenton'dır.

ÇELİK YUMRUKLAR FİLMİ OYUNCULARI

Hugh Jackman: Charlie Kenton

Dakota Goyo: Max Kenton

Kevin Durand: Ricky

Evangeline Lilly: Bailey Tallet

Hope Davis: Debra

Anthony Mackie: Finn

Olga Fonda: Farra Lemcova

James Rebhorn: Uncle Marvin

Karl Yune: Mashido

James Rebhorn: Marvin

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Çelik Yumruklar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Real Steel - Çelik Yumruklar filmi ne zaman ve nerede çekildi?
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