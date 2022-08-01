Çelik Yumruklar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Real Steel - Çelik Yumruklar filmi ne zaman ve nerede çekildi?

ÇELİK YUMRUKLAR FİLMİ KONUSU

7 Ekim 2011 tarihinde vizyona giren ABD yapımı Çelik Yumruklar filmi, bilim kurgu, aksiyon, dram türlerindedir. Orijinal adı Real Steel olan filmin konusu ise şöyle:

Yakın bir gelecekte, yeni bir dövüş sporu ortaya çıkmıştır. Bu, yaklaşık 2000 kiloluk dev robotların kıyasıya dövüştüğü bir boks maçıdır. Robotlar insanlar tarafından eğitilmektedir. Bu antrenörlerden biri de Charlie Kenton'dır.