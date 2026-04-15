Cem Adrian’a adli kontrol

Giriş Tarihi: 15.04.2026

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında aranan şarkıcı Cem Adrian Türkiye'ye döndü. Son dalga uyuşturucu operasyonunda Cem Adrian'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 19 şüpheli gözaltına alınırken, Cem Adrian'ın yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

ATK'YA SEVK EDİLDİ
Dün İstanbul'a dönen Adrian, İstanbul Adliyesi'ne gelerek savcılığa ifade verdi. İmza atma şartındaki adli kontrol tedbiri uygulanan Adrian, uyuşturucu testi vermek için ATK'ya sevk edildi. Soruşturmada önceki gün 8 kişi tutuklanmıştı.

