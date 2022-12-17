Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması için başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Münevver Karabulut'un ailesinin Garipoğlu'nun ölmediğini iddia ederek fethi kabir yapılması yönündeki talebi üzerine başlattığı soruşturmayı tamamladı.

Başsavcılık, Adli Tıp Kurumunca yapılan incelemede Cem Garipoğlu'ndan alınan DNA profili ile anne-babasından alınan DNA örnekleri arasında yüzde 99.99 uyumluluk bulunduğu gerekçesiyle soruşturma dosyasında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Verilen takipsizlik kararı kapsamında, Karabulut ailesinin yaptığı fethi kabir talebi reddedilmiş oldu.

KARABULUT'UN AİLESİ İTİRAZ EDECEK

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık bir ay önce Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut'un Cem Garipoğlu'nun ölmemiş olabilme ihtimaline istinaden vicdanen de rahatlamak için fethi kabir yapılmasını istediğini söyledi.

Bunun üzerine, gömülü cesede otopsi yapılmasını düzenleyen Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 87. maddesi kapsamında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduklarını belirten Epözdemir, fethi kabir işleminin yapılmasını talep ettiklerini dile getirdi.

Epözdemir, savcılığın bu talebi kabul etmediğini belirterek, "Müvekkilin talimatı uyarınca adaletin tecellisi, maddi gerçeğin ortaya çıkması için mutlaka ve mutlaka Sulh Ceza Hakimliği nezdinde itiraz hakkımızı kullanacağız. Hak arama özgürlüğü ve hukuk devletinin gereği olarak bu itiraz hakkı neticesinde sonuna kadar hukuki girişimlerimizi sürdüreceğiz. Henüz bize karar tebliğ olmadı. Tebliğ olur olmaz yasal süreç içerisinde itiraz hakkımızı kullanacağız." ifadelerini kullandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Bahçeşehir'de bir villada öldürülen Münevver Karabulut'un parçalanmış cesedi, 3 Mart 2009'da Etiler'de bir çöp konteynerinde bulunmuştu.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2011'de Münevver Karabulut'u öldürdüğü gerekçesiyle Cem Garipoğlu'nu 24 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Cem Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar etmişti.

Yapılan otopsinin ardından Garipoğlu toprağa verilirken, aileden alınan DNA örnekleri de uyuşmuştu.