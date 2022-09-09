Bütün Türkiye onu konuşmuştu! Cem Muhammet Rektör Özkan ile tenis oynadı





Maddi olarak ihtiyaçları yok ama manevi olarak sevgiye ve özel hissetmeye ihtiyaçları var. Bu da ancak bir ailenin yanında olabilir. Bu konuda da Koruyucu Ailelik sistemi var. Ben bu vesileyle herkese çağrıda bulunmak istiyorum. İmkanı olan herkes lütfen evlerinin kapılarını bu çocuklara açsın. Bence dünyadaki en büyük tatminlerden bir tanesi" dedi.