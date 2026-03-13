Cem Uzan Fransa’da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti

Yıllardır Türkiye'deki mahkeme kararlarının hukuki değil "siyasi" olduğunu iddia ederek Avrupa'da hukuk mücadelesi yürüten Cem Uzan hakkında Fransız yargısı, Türkiye'deki mahkeme kararlarının Fransa'da da geçerli olduğuna hükmetti. Bu süreç son olarak Uzan ailesinin 2021 yılında açtığı dev tazminat davasının reddedilmesiyle zirveye ulaştı.

PARİS'TEKİ ÖZEL KASASINA EL KONULDU, BANKA HESAPLARI DONDURULDU

Türkiye'deki mahkeme kararlarının Fransa'da da geçerli olduğuna karar verilmesinden ardından; TMSF, Cem Uzan'ın Paris'teki konutunda bulunan özel kasasına el koydu, Fransız bankalarındaki tüm hesaplarına ihtiyati tedbir konuldu, bir dönemin büyük medya patronu, Fransız bankalarından para çekemez hale geldi.

68 MİLYAR DOLARLIK "HUKUKSUZ EL KOYMA" İDDİASI ÇÖKTÜ

Uzan kardeşlerin 2021 yılında; "Türkiye'deki şirket ve gayrimenkullerimize hukuksuz şekilde el konulup satıldı" gerekçesiyle açtığı 68 milyar dolarlık dev tazminat davasında Paris Mahkemesi son sözü söyledi. 5 yıl süren inceleme sonunda mahkeme, Uzanların Türk mahkemelerinin yetkisini aşmak için "yapay bir zemin" oluşturmaya çalıştığını saptadı.

UZANLAR'A 100 BİN EURO TAZMİNAT ŞOKU

Mahkeme gerekçeli kararında, TMSF'nin bir kamu tüzel kişiliği olduğunu vurgulayarak, Fransız mahkemelerinin yabancı bir devletin kamu hizmetlerinin işleyişine müdahale yetkisinin bulunmadığını belirtti. Davayı "yetkisizlik" gerekçesiyle reddeden mahkeme, ayrıca Uzanların davalılara toplam 100 bin EURO tazminat ödemesine hükmetti.

UZAN AİLESİNİN TÜRKİYE'YE MİNİMUM ZARARI: 17,4 MİLYAR DOLAR

Cem Uzan ve ailesinin yönetiminde bulunan İmar Bankası'nda ikili kayıt tutulması yaklaşık 6,5 milyar Dolar kamu zararına sebep olmuş ve oluşan zarar halkın vergileriyle karşılanmıştı. Söz konusu zarar tutarı için TMSF, Hazine'den borçlanmış ve İmar Bankasının mağdur ettiği kişilere parasını geri ödeyebilmişti. Uzan Ailesinin sebep olduğu bu kamu zararı, DİBS'e endekslendiğinde bugünün parasıyla yaklaşık 17,4 milyar Dolara karşılık geliyor. Öte yandan; Cem Uzan'ın İmar Bankası yolsuzluğunda sorumluluktan kurtulmak için geriye dönük yaptırdığı işlemler tespit edilince, bu usulsüzlük için de Cem Uzan hakkında mahkûmiyet kararı verilmişti.

47 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi ve Pamukova Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davaların sonucunda; Cem Uzan'ın kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırmak, nitelikli zimmet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, resmî belge düzenlemek ve azmettirmek suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmaktan suçlu bulundu. Kesinleşmiş 47 yıl 5 ay 20 günlük hapis cezasına çarptırıldı.