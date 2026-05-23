Cemal Kalyoncu’nun ablası Fatma Kabaoğlu vefat etti

Kalyon Holding tarafından yayımlanan taziye mesajında, holdingin yönetim kurulu başkanı Cemal Kalyoncu'nun ablası ve Kalyoncu ailesinin büyüklerinden Fatma Kabaoğlu'nun vefat ettiği derin bir üzüntüyle duyuruldu. Mesajda, merhumeye Allah'tan rahmet, Kalyon Holding ailesi ile tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Fatma Kabaoğlu'nun cenazesi, 24 Mayıs Pazar günü (yarın) öğle namazını müteakip Çubuklu Merkez Halil Ağa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Çubuklu Kabristanı'na defnedilecek.