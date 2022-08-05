Çember: Ölüm Meleği konusu nedir? Çember: Ölüm Meleği oyuncuları kimler?

ÇEMBER: ÖLÜM MELEĞİ FİLMİ KONUSU

Karakola yanında tekerlekli sandalyede oturan bir adamla gelen yaşlı bir kadın, tekerlekli sandalyede oturan adamı öldürdüğünü itiraf eder. Yaşlı adamın gerçekten öldüğünü anlayan polisler, cinayeti özel birime haber verirler. Polislerimiz hem ölen adamın hem de kadının kimliğini öğrenmek için, zorlu bir oyuna sürüklenirler. Yaşlı kadın her ne kadar bu oyunla ekibimizin sinirlerini yıpratsa da kadının planı sadece bu kadar değildir. Ekip yaşlı adamın cinayetini araştırdıkça daha korkunç ve tüyler ürpertici bir gerçekle karşılaşır.

ÇEMBER: ÖLÜM MELEĞİ FİLMİ OYUNCULARI

Yapım : Ans Productıons & Evrensel Films

Yapımcı : Abdullah Oğuz & Evren Oğuz

Yönetmen : Ömer Baykul

Oyuncular : Özgürcan Çevik, Tuvana Türkay, Serdar Orçin, Feriha Eyüpoğlu, Tolga Ortancıl, Sibel Atasoy, Boğaç Kutal, Melisa Bober, Yalçın Bulut, Yavuz Pekdiker