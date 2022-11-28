Çemberlitaş Gezilecek Yerler - Çemberlitaş’ta Gezilecek Sokaklar ve Fotoğraf Çekilecek Tarihi Turistik Yerler Nereler, Nasıl Gidilir?

Çemberlitaş gezilecek yerler tarihi dokusu ile öne çıkar. İstanbul'un önemli mahallelerinden biri olan Çemberlitaş'a nasıl gidilir sorusu kendi imkanları ile gezmek isteyenlerin bilmesi gereken bir konudur. Çemberlitaş gezi rotası hazırlayanlar birçok farklı mekanı listeye eklemelidir. Çünkü Çemberlitaş tarihi yerler ve müzeler için yeterli zaman gerekir. Çemberlitaş'ta gezilecek sokaklar ve fotoğraf çekilecek tarihi ve turistik yerler nereler, nasıl gidilir sorularını sizler için yanıtladık.

Çemberlitaş Gezilecek Yerler

Çemberlitaş, İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı olan son derece ilgi çeken bir mahalledir. Mahalle içinden geçen tramvay buraya ulaşımda önemli bir işleve sahiptir. Çemberlitaş'ta Osmanlı İmparatorluğu döneminden günümüze ulaşan birçok tarihi yerden bahsetmek mümkündür. Mahalle İstanbul'un en önemli tarihi yerlerindendir. Özellikle Sultanahmet Meydanı'na yakın olmasıyla da bilinir. Gezilecek yerleri arasında şunlar yer alır:

Basın Müzesi

Çemberlitaş Sütunu

Atik Ali Paşa Külliyesi ve Camisi

Çemberlitaş Hamamı

Nuruosmaniye Külliyesi ve Camisi

En önemli gezi noktaları arasında yer alır. Çemberlitaş Sütunu mahalleye adını veren tarihi bir yapıdır. Burası Bizans İmparatoru I. Konstantin şerefine getirtilmiştir. Roma'da bulunan Apollon Tapınağı'ndan sökülerek getirilmiş bir yapıdır.

Çemberlitaş'ta Fotoğraf Çekilecek Yerleri

Çemberlitaş tarihi dokusu ile öne çıkan yerler arasındadır. Sokakları eski tarihsel yapısını koruduğu için fotoğraf çekimine uygundur. Çemberlitaş Sütunu oldukça ilgi çeken yerler arasındadır. Bura dışında Nuruosmaniye Külliyesi ve Camisi çevresinde fotoğraf çekmek için zaman geçirilebilecek alanlar bulunur.

Çemberlitaş'a Nasıl Gidilir?

Çemberlitaş Avrupa Yakası'nda yer alan Fatih ilçesine bağlıdır. Tarihi yarımada olarak da bilinen bu mahalle İstanbul'un merkezi bir noktasında yer alır. Bu nedenle de hem tramvay ile hem de birçok farklı ulaşım aracı ile ulaşmak mümkündür.

Tramvay ile gitmek isteyenler Zeytinburnu, Eminönü ve Kabataş'tan geçen T1 nolu tramvaya binebilirler. Otobüs kullanmayı düşünen kişiler ise 97 Güneşli- Beyazıt hattını kullanabilir. Aynı zamanda 28Topkapı, Edirnekapı, 93TL Zeytinburnu- Taksim otobüsleri tercih edilebilir. Bir başka otobüs alternatifi ise 32A Cevapaşa- Beyazıt otobüsleridir. Özel araç yanında taksi alternatifi de değerlendirilebilir.