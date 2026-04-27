Cemevleri 4 yılda ihya edildi

2022 yılında devlet eliyle kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, toplum içerisinde birlik-beraberliği pekiştiren önemli adımlar atmaya devam ediyor. Halihazırda devlet eliyle elektrik faturası karşılanan cemevi sayısı 1115'e ulaştı. Alevi-Bektaşi toplumuna yönelik tarihin en büyük yatırım, bakım-onarım ve ihya çalışmaları da son 4 yılda gerçekleşti. Başkanlık eliyle son 4 yılda toplam 897 cemevinin bakım-onarım ve tefrişatının tamamlandığı öğrenildi. Bu cemevlerinin 117'si deprem
bölgesinde yer alıyor. Halihazırda 311 cemevindeki ihya süreci de titizlikle devam ediyor. Başkanlık, cemevlerinde kütüphane birimleri kurulmak üzere 27 bin bin kitap temin ederek, dağıtımına başladı. Kurum dergisi olan NİYAZ'ın ilk sayısı ise geçen sene yayımlandı. Ayrıca 2025 yılında 3 büyük sempozyum ve 81 ilden gelen binlerce misafirle 'Balım Sultan Sohbetleri' düzenlendi. Bağlama kursu ve semah eğitimi faaliyetleri de başkanlıkta başlatıldı. Alevi toplumunun inanç ve kanaat önderleriyle sık sık buluşmalar da düzenlenerek talep ve beklentiler not ediliyor.