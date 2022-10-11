Cenaze aracıyla uyuşturucu nakliyatı

Adana'da narkotik polisinin uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait cenaze nakil aracında 144 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2'si İBB çalışanı olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.Adana'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerinde bulunan İncirlik park alanında şüphe üzerine İBB'ye ait cenaze nakil aracı durduruldu.Narkotik köpeği Oscar'ın tepki vermesi üzerine polis ekipleri tarafından araçta yapılan aramada, 120 kilo normal, 24 kilo 550 gram da toz olmak üzere toplamda 144 kilo 550 gram esrar ele geçirildi. Polis olayla ilgili olarak araç sürücüsü Ersin E. (44) ve yanındaki Bünyamin S.'yi (45) gözaltına aldı. Yapılan ilk sorguda şüpheliler, esrarı Diyarbakır'dan H.K. isimli şüpheliden aldıklarını söyledi. Bunun üzerine H.K. isimli şüpheli de Diyarbakır'da gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.Bu arada İBB'ye kiralanan aracın sahibi Platform Turizm'den yapılan açıklamada, "Habere konu olan şirketimize ait araç ve bu aracı kullanan şoförler şartname ve sözleşmemiz gereği İBB'nin yönetim ve kontrolündedir" denildi.Gözaltına alınan araç şoförü Ersin E. (44), ifadesinde uyuşturucu sevkiyatı yaptıklarını itiraf etti. İBB Şehirlerarası Cenaze Hizmetleri Müdürlüğü'nde cenaze nakil aracı şoförü olarak çalışan Ersin E., yine İBB'de şoför olan N.B.'nin kendisine "Diyarbakır'dan esrar gelecek, ihtiyacı olan varsa bu işi yapabilir. Gideceğiniz zaman beni ara" dediğini anlattı.Diğer şüpheli Bünyamin S.'nin bankaya 77 bin lira borcu olduğunu anlatan Erbay, "N.B.'nin uyuşturucu taşıma işini Bünyamin'e anlattım. O da 'Borcumu kapatayım bir kereliğine bu işi yapalım' dedi. 8 Ekim'de İstanbul'dan belirli bölgelerinden 5 cenaze topladık. Cenazeleri Nevşehir, Kayseri, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır'a götürecektik. N.B.den aldığım telefon numarasını aradım ve 'Diyarbakır'a biz geliyoruz' dedim. 9 Ekim'de Diyarbakır'da cenazeyi verdik. Kendisini Davut olarak tanıtan kişi ile buluştuk. Esrarı çuvallarla araca yükledi ve 100 bin lira bulunan poşeti bize verdi. Biz Diyarbakır'ı çıkmadan esrardan koku yayılmaya başladı. Bünyamin borcu olduğundan dolayı paranın 85 bin lirasını ben de 15 bin lirasını aldım" dedi.