Cenaze çıkışındaki silahlı kavgada şüpheli tutuklandı

Olay, Cami Cedit Mahallesi Belediye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kurşunlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defin işlemleri için mezarlığa giden cenaze konvoyunda seyreden U.T. ile E.K. arasında trafikte yaşanan anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlik kavgaya dönüşürken, U.T.'nin yanında bulunan tabancayla ateş ettiği öne sürüldü.

Açılan ateş sırasında bölgede bulunan Harun İ., vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı. Silah sesleri çevrede paniğe yol açarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen U.T. ile E.K.'yi mezarlıkta gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli E.K. hakkında ise adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, olay sırasında silah kullandığı tespit edilen U.T. hakkında trafik mevzuatının ilgili hükümleri kapsamında yaklaşık 180 bin lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.