Cenaze İzni Kaç Gün? Memurlukta ve Özel Sektörde 1. 2. 3. Derece Ölüm İzni Kaç Gün Verilir?

Ölüm, insan hayatının doğal bir sürecidir ve her bireyin karşılaşabileceği bir durumdur. Ölüm izni, bir çalışanın yakın bir akrabasının ölümü durumunda işveren tarafından çalışana tanınan bir izin türüdür. Bu izin, çalışanın cenaze töreni, defin işlemleri ve ailevi meselelerle ilgilenmesine olanak tanır. Ölüm izni genellikle ücretli olarak verilir, yani çalışanın maaşında herhangi bir kesinti yapılmaz. Memurlukta ve özel sektörde 1. 2. 3. derece ölüm izni kaç gün verilir, cenaze izni kaç gün gibi sorular çokça sorulur.

Memurlukta ve Özel Sektörde 1. 2. 3. Derece Ölüm İzni Kaç Gün Verilir?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre memurlara aşağıdaki durumlarda ölüm izni verilmektedir:

1. Derece Yakınlar: Eş, anne, baba, çocuk ve kardeşin vefatı halinde 7 gün izinli sayılır.

2. Derece Yakınlar: Büyükbaba, büyükanne, dede, nine, torun, amca, hala, teyze, dayı ve eşin anne ve babasının vefatı halinde 4 gün izinli sayılır.

3. Derece Yakınlar: Eşin büyükbaba ve büyükannesi, dede ve ninesi, amca ve halasının çocukları, teyze ve dayısının çocukları ve eşin amca ve halalarının vefatı halinde 3 gün izinli sayılır.

Özel sektörde çalışanlar için ölüm izni süreleri, genellikle iş sözleşmelerinde veya toplu iş sözleşmelerinde belirtilir. Ancak genel olarak şu süreler uygulanır:

1. Derece Yakını: 3 ila 5 gün arası.

2. Derece Yakını: 2 ila 3 gün arası.

3. Derece Yakını: 1 ila 2 gün arası.

Cenaze İzni Kaç Gün?

Cenaze izni, ölüm izninden ayrı bir izin türüdür. Cenazeye katılmak için gerekli olan seyahat süresi de göz önünde bulundurularak ölüm iznine ek olarak verilir. Cenaze izninin süresi, vefat eden kişinin ikamet ettiği yere ve çalışanın seyahat süresine göre değişmektedir.