Cenazeler adli tıpta, zanlı sorgusu devam ediyor

Gözaltına alınan E.Ç'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor. Şüpheli E.Ç'nin işlemlerinin ardından önümüzdeki saatlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri adli tıp kurumuna gönderilirken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma ise halen devam ediyor.

NE OLMUŞTU:

Alınan bilgiye göre, acı olay köyün Koltarla mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, E.Ç. (45) ile akrabaları arasında arazide su kullanımı konusunda başlayan tartışma kısa sürede alevlendi ve silahlı kavgaya dönüştü. E.Ç., elindeki silahıyla akrabası olan baba Satılmış Cesur ile (69), Satılmış'ın oğlu İbrahim Cesur (54) ve torunu S.C'ye (17) ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri yaptıkları kontrollerde aynı aileden 3 kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olayın ardından bölgeye çok sayıda kolluk kuvveti sevk edildi.Şüpheli kişi, jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu köyde kısa sürede yakalanarak gözaltına aldı. Jandarma ekiplerince alınan güvenlik tedbirleri kapsamında köy, araç ve yaya trafiğine kapatılarak köye giriş çıkışlar yasaklandı.