Cenazesi vinçle indirildi! Tabuta sığmadı: 300 kiloluk Barış gözyaşlarıyla uğurlandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kuaför malzemeleri toptancılığı yapan 50 yaşındaki Barış Yıldırım, sabah saatlerinde evinde aniden fenalaştı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Yıldırım'ın kalp krizi geçirdiğini tespit etti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yıldırım'ın, bir süre önce tüp mide ameliyatı geçirdiği öğrenildi. Sevilen esnafın ani ölümü yakınlarını yasa boğdu.