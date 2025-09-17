Haberler Yaşam Haberleri Cenazesi vinçle indirildi! Tabuta sığmadı: 300 kiloluk Barış gözyaşlarıyla uğurlandı
Giriş Tarihi: 17.9.2025 09:41 Son Güncelleme: 17.9.2025 09:52

Aydın’ın Nazilli ilçesinde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 50 yaşındaki esnaf Barış Yıldırım, aşırı kilosu nedeniyle evinden asansörlü araçla indirildi. Yıldırım’ın cenazesi musalla taşına konulmadan kılınan namazın ardından, sevenlerinin gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kuaför malzemeleri toptancılığı yapan 50 yaşındaki Barış Yıldırım, sabah saatlerinde evinde aniden fenalaştı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Yıldırım'ın kalp krizi geçirdiğini tespit etti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yıldırım'ın, bir süre önce tüp mide ameliyatı geçirdiği öğrenildi. Sevilen esnafın ani ölümü yakınlarını yasa boğdu.

CENAZESİ ASANSÖRLÜ ARAÇLA İNDİRİLDİ

Yaklaşık 300 kilo ağırlığında olan Yıldırım'ın cenazesi, Aydoğdu Mahallesi'ndeki evinin ikinci katından asansörlü araç yardımıyla indirildi. Bu sırada evin penceresi sökülerek tabutun çıkarılması sağlandı. Cenaze daha sonra hastane morguna kaldırıldı.

MUSALLA TAŞINA KONULMADAN DEFNEDİLDİ

Yıldırım'ın cenazesi tabuta konulmadan camiye getirildi. Musalla taşına konulmayan cenaze için Nazilli Merkez Koca Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Yıldırım, camiye getirildiği araçla Eğriboyun Mezarlığı'na götürülerek sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye ailesi, esnaf arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

