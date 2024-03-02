Cenazesini Budist inancına göre yakacaklardı

Kamboçya'da yaşayan ve uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ufuk Öntürk'ün (52) cenazesi, Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleriyle İzmir'e getirilecek. İstanbul'da 6 yıl önce kalp krizi geçiren Ufuk Öntürk, ölümün eşiğinden dönünce dünyayı gezmek için çıktığı yolculuk sırasında çok sevdiği Kamboçya'ya yerleşti. Öntürk, 25 Şubat'ta kaldığı pansiyonun sahibi ve çalışanları tarafından çekiçli saldırı sonucu hayatını kaybetti. Kamboçyalı yetkililer, cenazenin nakli için Öntürk'ün İzmir'de yaşayan yakınlarından 15 bin dolar istedi. Cenazenin alınmaması halinde ise Budist tapınağında yakılacağı söylendi. Öntürk'ün ablası Yıldız Eyiçalış, AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın da aracılığıyla Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle irtibat kurdu. Bakanlık cenazenin gelecek hafta Türkiye'ye getirileceğini kaydetti.