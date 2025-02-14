Cenazeye gelen vatandaşlar mahsur kaldı

Sivas'ta yoğun kar yağışı ve tipi kırsalda yaşamı olumsuz etkiliyor. Ankara'da vefat eden bir kişinin cenazesini Şarkışla ilçesi Mescitli köyüne getiren vatandaşları taşıyan otobüs ve araçlar yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoldaki karı iş makineleriyle temizlemesiyle köy yolu ulaşıma açıldı. Mahsur kalan yolcu otobüsü ve araçlar kurtarılarak cenazenin ve vatandaşların köye ulaşılması sağlandı.