Çenesi ve sol gözü olmayan kuzu! Sahibi gördüğüne inanamadı...

Kuzunun gayet sağlıklı ve anasını emerek yaşamaya devam ettiğini belirten koyun sahibi ve kendi koyunlarının çobanlığını yapan Göksal Demirok, "Kendi koyunlarımın çobanlığını yapıyorum. Bugüne kadar böyle bir şey görmedim. Böyle görünce şok oldum. Kuzumuzun sol gözü yok, ağız kısmında çok sorun var. Kuzunun yaşama şansı çok. Anasını emiyor ve rahatlıkla yürüyüp geziyor. Bu kuzuyu yaşarsa ölesiye kadar besleyeceğim" dedi.