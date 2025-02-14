Çenesinde 15 cm tümör vardı: 12 saatlik ameliyatla yeni yüze kavuştu! Ayak kemiğinden yeni çene yapıldı

Gaziantepli mobilyacı Hanifi Balcı (35) 3 yıl önce yüzünün sol tarafında oluşan şişlik nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde balcının yüzündeki şişliğin nedeninin tümör olduğu saptandı. Bir süre çeşitli hastanelerde tedavi gören Balcı şişliğin büyümesi üzerine geçen yıl hizmete giren Gaziantep Şehir Hastanesine müracaat etti. Burada Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Secaattin Gülşen tarafından yapılan kontrolde Balcı'nın yüzündeki tümörün 15 cm büyüklüğünde olduğu anlaşılınca ameliyat kararı alındı. KBB uzmanı Dr. Secaattin ile Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Serkan Tokgönül tarafından 12 saatte yapılan ameliyatla Balcı'nın yüzündeki tümör çenesinin yarısıyla birlikte alındı. Hastanın mimiklerinde sorun oluşmaması için yüz sinirleri korunurken, bacağından alınan kemik ve serbest doku nakli ile yeni çene yapıldı. 12 saat süren başarılı ameliyat sonrası hasta yeni yüzüne kavuştu.

Yapılan ameliyatı değerlendiren Doç. Dr. Secaattin Gülşen, "Hastamız bize başvurduğunda yüzünün yarısında büyük bir şişlik vardı. Yaptığımız tetkiklerde bunun 15 santim büyüklüğünde bir tümör olduğunu saptayınca ameliyata karar verdik. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Serkan Tokgönül ile birlikte yaptığımız ameliyatta önce hastanın yüzünde ve çenesindeki tümörü sinirlere zarar vermeden aldık. Sonra hastanın ayağından kemik ve serbest doku alarak çenesini yeninden yapıp ameliyatını tamamladık. 25 gün oldu. Hastamız artık yeme ve içme fonksiyonlarını rahatlıkla yerine getiriyor. Bir kaç gün içinde de taburcu edeceğiz" dedi.

Hastaneye geldiğinde üzerinde büyük bir ameliyat korkusu olduğunu söyleyen Hanifi Balcı ise, "Sağ olsun doktorlarımız ve diğer sağlık personeli benimle çok ilgilendi, ameliyat korkusunu yenmem için çok iyi bilgilendirip motive ettiler. Keşke burası çok daha önce hizmete girseydi. 3 yıl büyük acılar yaşadım. Şimdi normal bir yüze ve sağlığa kavuştum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.