Çengelköy Gezilecek Yerler - Çengelköy'de Gezilecek Sokaklar ve Fotoğraf Çekilecek Tarihi Turistik Yerler Nereler, Nasıl Gidilir?

Spot: Çengelköy, Boğaziçi Anadolu yakası kıyılarında, Üsküdar'dan Karadeniz bölgesine kadar sırasıyla Kuzguncuk ve Beylerbeyi ilçelerinden daha sonra süregelen ve geleneksel olarak boğaz havasını hissetme imkanı bulacağınız, etrafı yıllardan beri gelen çınar ağaçları ve birbirinden büyüleyici yalılarla donanmış bir semt olarak bilinmektedir. Aşağıdaki paragraflarda Çengelköy gezilecek yerler, Çengelköy'de gezilecek sokaklar ve fotoğraf çekilecek tarihi turistik yerler nereler, nasıl gidilir? Gibi birçok soruya yanıtladık.

Çengelköy gezilecek yerler, Çengelköy'de gezilecek yerler ve sokaklar, Çengelköy'de fotoğraf çekilecek yerler, nasıl gidilir? Gibi birçok soruyu aşağıda yanıtladık. Vaniköy ve Beylerbeyi arasında bulunan Çengelköy 1960'lardan bugüne kadar genellikle Rumların yaşam sürdüğü bir Boğaziçi köyü olduğu bilinmektedir. Şu an günümüzde ise İstanbul'un en lüks ilçelerinin başında bulunan Çengelköy hem yalıları gereği hem de tarihi güzellikleri sayesinde ilgi çekmektedir.

Çengelköy'de Gezilecek Yerler Nereler?

Çengelköy gezilecek yerler, Çengelköy'de gezilecek Sokaklar denildiği zaman yapılması gereken etkinliklerin başında, sokak aralarında, vapur iskelesi etrafında ve sahilde temiz hava eşliğinde yürüyüş yapmak gelmektedir. Çengelköy'e gelen insanların en çok yapmayı tercih ettikleri şey, sahilde bulunan Çengelköy Börekçisi'nden aldıkları börekleri, yanı başında bulunan Çınaraltı Çay Bahçesi'nde yemektir.

Boğaz yaşamının devam ettiği ve doğal tarihi büyüleyici yerleriyle Çengelköy'de gezilecek yerler, Çengelköy'de Gezilecek yerler ve sokaklar arasında bulunan alanlar şu şekildedir;

Asırlık çınar ağaçlarıyla donanmış sokak araları

Tarihi Çınaraltı Camii

Tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi



Çengelköy'de Gezilecek Sokaklar ve Fotoğraf Çekilecek Tarihi Turistik Yerler Nereler?

Çengelköy'e uğradığınızda mutlaka tatmanız gereken birkaç lezzetler vardır. Bunların başında; börek, balık, kokoreç, işkembe ve balık gelmektedir.

Tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi

Tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi 7/24 açık olan ve Çengelköy'ün huzurlu ve sakin olan yerlerin başında gelmektedir. Turistler sabahları burada kahvaltı yapmayı tercih ederler çünkü çok zengin bir menüsü bulunmaktadır.

·Çengelköy Börekçisi

Çengelköy'de gezilecek yerler? nereler diye sorulduğunda ilk akla gelen yanıtlardan bir tanesi burasıdır. Çoğunlukla insanlar buradan temin ettikleri böreklerle hemen yanındaki Çınaraltı Çay Bahçesi'nde bardak çay keyfi eşliğinde kahvaltısını yapıyor.

·Çengelköy Kokoreççisi

Çengelköy'de en meşhur yerlerden bir tanesidir. Çoğunlukla insanlar buradan aldıkları ekmek arası kokoreçleri deniz kenarında oturarak manzara eşliğinde yemeyi tercih ediyor.