DEM’li Sırrı Sakık’ın oğlu Cenk Sakık hakim karşısında: Mahkemeden bilirkişi raporu kararına ret!

Ankara'da DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cem Sakık'ın restoranda çıkan kavgada bir kişiyi silahla yaraladığı gerekçesiyle hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'ruhsatsız silah bulundurma', 'tehdit' ve "alenen hakaret" suçlarından yargılandığı davaya Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanık Sakık ile avukatı katıldı.

SİLAHI ÇIKARMADAN ÖNCE SENİ ÖLDÜRECEĞİM DEMİŞ

Olayın geçtiği mekanda garson olarak çalışan Tanık Fatih A., olay günü bağırışma sesi duyması üzerine dışarı çıktığını söyledi. Dışarı çıktığında Sakık'ın müşteki Murat Köylü'ye silah doğrulttuğunu gördüğünü ifade eden Fatih A. "Cenk geriye doğru gitti. Cenk, Murat abinin ayağına 3-4 el sıktı ardından komiye doğru sıktı. Cenk Murat'a seni öldüreceğim, geberteceğim dedi. Cenk küfür ediyordu. Silahı çıkarmadan önce de seni öldüreceğim dedi" diye ifade verdi.

KOMİYE DE ATEŞ ETMİŞ

Müşteki Murat Köylü, kapının önünde bir kaç personelle sohbet ederken mekana Sakık'ın geldiğini selamlaştıktan sonra içeriye girdiğini beyan etti. Biraz zaman sonra içeriden garsonun yanına geldiğini "Abi Cenk içeride sıkıntı çıkardı" dediğini aktaran Köylü, hemen mekanın içine girdiğini anlattı. Köylü, "Belki Cenk'i tanımıyor olabilirler diye içeri girdim. Cenk seni severiz, sayarız ne oldu dedim. Alkollüydü, bana küfür etti. Personel aramıza girdi. Ben vale kulübesine gittim arkamdan geldi. Bana sen benim ölmüşlerime nasıl laf edersin dedi. Ardından ban tekme attı ve ateş etmeye başladı. Komi arkadaşa da ateş etti. Sonra ben ona doğru hamle yaptım, ardından bacağıma ateş etti ben yere yığıldım. Cenk'in ailesini severim, abisi ve dayısı da benim arkadaşımdır. Olay esnasında konuşarak yakınlaşmaya çalıştım, aradaki mesafeyi azaltıp, silahı alabilirim diye düşündüm. Ben düşer düşmez kaçmış. Beni öldürmeye teşebbüs etti, şikayetçiyim." dedi.

KENDİSİNE GEÇMİŞ OLSUN DİLİYORUM

Sanık Sakık ise "Ailem vasıtasıyla kendisine geçmiş olsun dilemiştim. Burada da kendisine geçmiş olsun diliyorum." beyanında bulundu. Müşteki avukatı olaya ilişkin detaylı bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

MAHKEME BİLİRKİŞİ RAPORU TALEBİNİ REDDETTİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, yeniden bilirkişi raporu alınması talebinin reddine, sanığın adli kontrol kararının devamına hükmetti.