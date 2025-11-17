‘Cennet Kuşlarının’ gönüllü bekçisi: Yeni doğan 40 bebeğin mezarı Hasan amcaya emanet

İlçeye bağlı Kozanlı Mahallesi Saz Yaylasında tamamen hayırseverlerin katkılarıyla yaptırılan ve bugüne kadar 40 bebeğin defnedildiği öğrenilen mezarlık, halk arasında 'Cennet Kuşları Kabristanlığı' olarak alınıyor. Arazinin ortasında etrafı duvarlarla çevrili olan mezarlık, hayırseverlerin desteği ile 30 yıl önce bugün ki halini almış. Dönemin şartları nedeniyle yeni doğan ve çeşitli nedenlerle hayatlarını kaybeden bebekler bu alana defnedilmiş.

CENNET KUŞLARININ GÖNÜLLÜ BEKÇİSİ

Bölgede yaşayan Hasan Kibar'da Cennet Kuşları'nın gönüllü bekçiliğini yapıyor. Mezarlıktaki ağaçların dikiminden budamasına, mezarların bakımına kadar her şeyiyle yakından ilgilenen Kibar, bundan dolayı da oldukça mutlu olduğunu ifade ediyor. Mezarlığı kendi evi gibi gördüğünü belirten Hasan Kibar, "Hayırsever kardeşlerimiz sayesinde buranın etrafını çevirip, mezarları düzenledik.

Bana da buraya bakabilir misin dediler bende seve seve kabul ettim. Fidanları aldılar, bende fidanları mezarlığa diktim. Allah rızası için, elimden geldiğince 30 yıldır bu cennet kuşlarına bakıyorum. Bundan dolayı da çok mutluyum" dedi. Bölge halkı 'Cennet Kuşları Kabristanlığını' maneviyatı yüksek bir yer olarak görüyor ve sık sık ziyaret ederek dualar ediyor.