Haberler Yaşam Haberleri Cennet Mahallesi Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Cennet Mahallesi Metrobüse Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?
Giriş Tarihi: 17.1.2023 13:15 Son Güncelleme: 17.1.2023 13:16

Cennet Mahallesi Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Cennet Mahallesi Metrobüse Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

Cennet Mahallesi metrobüs durağı nerede konusu yol tarifi ile buraya ulaşmak isteyenler için önemlidir. Bu soruya yanıt verebilmek için de Cennet Mahallesi metrobüs durağına nasıl gidilir sorusunun yanıtını bilmek gerekir. Cennet Mahallesi metrobüsten Marmaray’a nasıl gidilir konusu bu aşamada kullanıcıların yanıtına ihtiyaç duyduğu bir sorudur. Yol tarifi ile Cennet Mahallesi metrobüse nasıl gidilir, hangi hatlar geçiyor sorularını yanıtladık.

Cennet Mahallesi Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Cennet Mahallesi Metrobüse Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

Cennet Mahallesi metrobüs durağı nerede sorusuna yanıt verebilmek için durağın bulunduğu yer ve yön hakkında detaylı bilgi edinmek gerekir. Bunun yanında Cennet Mahallesi metrobüsten geçen hatlar konusunda bilgi edinmek de gidilecek yere doğru ulaşım sağlayabilmek adına araştırılan bir konudur. Yol tarifi ile Cennet Mahallesi metrobüse nasıl gidilir, hangi hatlar geçiyor sorularını araştırdık ve sizler için tüm detayları paylaştık.

Cennet Mahallesi Metrobüs Durağı Nerede?

Metrobüs durakları şehir içi ulaşım açısından en çok kullanılan alanlardır. İstanbul gibi metropoliten bir şehirde farklı ulaşım araçları önemli bir gereksinimdir. Hem fazla yolcu taşıması hem de profesyonel bir ağ üzerinde çalışması metrobüsü her geçen gün daha da tercih edilebilir hale getirmektedir. Metrobüs durakları arasında en işlek olan duraklardan birisi de Cennet Mahallesi metrobüs durağıdır. Bu durağa ulaşabilmek için toplu taşıma, özel araç, taksi ya da kiralık araç gibi farklı ulaşım şekillerini tercih etmek mümkündür. Küçükçekmece bölgesinde çok ziyaret edilen bir durak olan Cennet Mahallesi durağına ulaşmak için şu ulaşım araçları kullanılabilir:

  • Otobüs: 34AS, 34BZ, 34C, 34G, 76B, 76D, 760, 89F
  • Tren: Marmaray (Halkalı- Gebze)

Ulaşım araçları ile Cennet Mahallesi metrobüs durağına ulaşmak mümkündür.

Cennet Mahallesi Metrobüs Hatları

Günümüzde en çok tercih edilen ulaşım araçlarından biri olan metrobüs, şehrin birçok noktasına ulaşım sağlamaktadır. Bununla birlikte Cennet Mahallesi metrobüs hatları arasında şunlar yer alır:

  • 34 Avcılar- Zincirlikuyu
  • 34A Cevizlibağ- Söğütlüçeşme
  • 34AS Avcılar- Söğütlüçeşme
  • 34B Beylikdüzü- Avcılar
  • 34BZ Beylikdüzü- Zincirlikuyu
  • 34C Beylikdüzü- Cevizlibağ
  • 34G Beylikdüzü- Söğütlüçeşme
  • 34T Avcılar Topkapı
  • 34Z Zincirlikuyu- Söğütlüçeşme
  • 34U Zincirlikuyu- Uzunçayır

Hatları Cennet Mahallesi durakları listesinde yer almaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Bahçeli'den seçim tarihi açıklaması: Bu işi mayıs ayı içinde bitirelim
İhraç edilen FETÖ’cü suçüstü yakalandı
SABAH.COM.TR - ÖZEL | Skandal SİHA sözleri sonrası Ali Babacan'a ateş püskürdüler: Düşmana askerlik yapıyorlar!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Geleceğin gözde meslekleri ve biz
Şerde yarışmak
Ruh gibidir geri dönmez
‘Altılı masanın kuyrukçusu değiliz’
SON DAKİKA | Bakan Akar'dan İHA-SİHA tepkisi: Yerli ve milli emek ve başarıya saygısızlıktır
HDP/PKK artık 6’lı masanın ‘resmi’ ortağı
ARKADAŞINA GÖNDER
Cennet Mahallesi Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Cennet Mahallesi Metrobüse Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA