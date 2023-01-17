Cennet Mahallesi Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Cennet Mahallesi Metrobüse Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

Cennet Mahallesi metrobüs durağı nerede sorusuna yanıt verebilmek için durağın bulunduğu yer ve yön hakkında detaylı bilgi edinmek gerekir. Bunun yanında Cennet Mahallesi metrobüsten geçen hatlar konusunda bilgi edinmek de gidilecek yere doğru ulaşım sağlayabilmek adına araştırılan bir konudur. Yol tarifi ile Cennet Mahallesi metrobüse nasıl gidilir, hangi hatlar geçiyor sorularını araştırdık ve sizler için tüm detayları paylaştık.

Cennet Mahallesi Metrobüs Durağı Nerede?

Metrobüs durakları şehir içi ulaşım açısından en çok kullanılan alanlardır. İstanbul gibi metropoliten bir şehirde farklı ulaşım araçları önemli bir gereksinimdir. Hem fazla yolcu taşıması hem de profesyonel bir ağ üzerinde çalışması metrobüsü her geçen gün daha da tercih edilebilir hale getirmektedir. Metrobüs durakları arasında en işlek olan duraklardan birisi de Cennet Mahallesi metrobüs durağıdır. Bu durağa ulaşabilmek için toplu taşıma, özel araç, taksi ya da kiralık araç gibi farklı ulaşım şekillerini tercih etmek mümkündür. Küçükçekmece bölgesinde çok ziyaret edilen bir durak olan Cennet Mahallesi durağına ulaşmak için şu ulaşım araçları kullanılabilir:

Otobüs: 34AS, 34BZ, 34C, 34G, 76B, 76D, 760, 89F

Tren: Marmaray (Halkalı- Gebze)

Ulaşım araçları ile Cennet Mahallesi metrobüs durağına ulaşmak mümkündür.

Cennet Mahallesi Metrobüs Hatları

Günümüzde en çok tercih edilen ulaşım araçlarından biri olan metrobüs, şehrin birçok noktasına ulaşım sağlamaktadır. Bununla birlikte Cennet Mahallesi metrobüs hatları arasında şunlar yer alır:

34 Avcılar- Zincirlikuyu

34A Cevizlibağ- Söğütlüçeşme

34AS Avcılar- Söğütlüçeşme

34B Beylikdüzü- Avcılar

34BZ Beylikdüzü- Zincirlikuyu

34C Beylikdüzü- Cevizlibağ

34G Beylikdüzü- Söğütlüçeşme

34T Avcılar Topkapı

34Z Zincirlikuyu- Söğütlüçeşme

34U Zincirlikuyu- Uzunçayır

Hatları Cennet Mahallesi durakları listesinde yer almaktadır.