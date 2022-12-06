Cennet Papağanı Özellikleri ve Bakımı - Cennet Papağanı Nasıl Bakılır ve Eğitilir, Kaç Yıl Yaşar?

Cennet Papağanı özellikleri denildiğinde akla gelenlerin başında papağanın eşsiz güzelliği gelir. Cennet Papağanı kaç yıl yaşar konusu da papağan severlerin merak ettiği konulardandır. Cennet Papağanı bakımı zor mu diye düşünüyorsanız sizi zorlayacak çok önemli hususların olduğunu söyleyemeyiz. Cennet Papağanı ne yer ya da Cennet papağanı günde kaç saat uyur konusunda da çok fazla araştırma yapılmıştır. Cennet Papağanı nasıl eğitilir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Cennet Papağanı Özellikleri

Aşk kuşu olarak da anılan cennet papağanları, rengarenk tüyleri ve kıvrık gagaları ile bilinen bir papağan türüdür. Bu papağana aşk kuşu denmesinin sebebi tek eşli olmaları ve her zaman aynı eş ile yaşamak istemeleridir. Söz konusu papağan daha çok Orta Afrika bölgesinde yaşar. Bu papağanların 32 farklı türü vardır. Her bir türün doğal güzelliği dikkat çeker. Son derece zeki ve neşeli olan bu papağanlar enerjileri ile de dikkat çeker. Papağanın öne çıkan genel özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz.

Orta Afrika coğrafyasına özgün bir papağan türüdür.

Küçük papağan olarak kabul edilen bu kuşların boyları 13-17 cm arasındadır.

Papağanın ağırlığı 40-60 gr arasındadır.

32 farklı türü bulunan bu papağanlar tüy rengine göre ayırt edilir.

Fazlaca öten bu kuşların konuşma özelliği kısıtlıdır.

Son derece zeki hayvanlardır.

Eşlerine çok bağlı olan bu papağanlar tek eşli yaşamayı benimsemişlerdir.

Çok zeki, neşeli ve hareketli canlılardır.

Enerjisi çok yüksektir.

Ani ve yüksek seslere karşı tedirginlik yaşarlar.

Banyo yapmayı çok severler.

Sahibinden sevgi beklentisi çok yüksektir.

Sahibine çok çabuk bağlanır. Sahibinden ayrı kalmaktan da hoşlanmaz.

Cinsiyetlerinin ayırt edilmesi çok zordur.

Ortalama 15-25 yıl arasında yaşarlar.

Cennet Papağanı Bakımı Zor Mu?

Cennet papağanları son derece zeki ve hareketli canlılar olduğundan öncelikle kafes seçiminde dikkatli olunmalıdır. Kafes açılmayacak şekilde ve mümkün olduğu kadar büyük olmalıdır. Bu sayede papağan özgürce hareket edebilir.

Bu küçük kuşların kafes temizliği son derece kolaydır. Yalnız kalmaktan hoşlanmayan bu papağanları klasik papağan yemi ile besleyebilirsiniz. İlgi ile cana yakınlık seviyesi artırılan bu papağanlar sahibine kısa süre içerisinde bağlanır.

Konuşma ihtimali düşük olan cennet papağanlarının ilgi ile birkaç kelime konuştuklarına şahit olabilirsiniz. Bunun yanında halka içinden geçme ya da gagası ile renkleri ayırt etme gibi özellikler kazandırılabilir. Söz konusu durum, papağan ile ilgilenme süresi ile doğru orantılıdır.