Cennet’i yaşamdan koparan sürücüye 11 yıl

Konya'da 6 Ekim 2024'te meydana gelen kazada Aziz Cavlak (29), 17 yaşındaki Cennet Aşık'a otomobiliyle çarparak ölümüne neden olmuştu. Gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartı uygulanan sürücünün testlerinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilmişti.

Tutuksuz yargılanan Aziz Cavlak hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Cavlak'ın, uyuşturucu ve alkol etkisi altında araç kullandığı gerekçesiyle 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan da 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Savunmasında, gündüz arkadaşlarıyla içki içtiğini, akşam saatlerinde de arkadaşlarını eve bırakmak için yola çıktığını ifade eden Cavlak, otomobilin hızının 55-60 kilometre civarı olduğunu ve beyaz renkli bir araç yanlarından hızla geçtikten sonra biraz ileride yerde yatan birini gördüklerini ve polisi aradıklarını söyledi. Acılı anne Tuğba Ataseven ise, "Kızımın kanının yerde kalmasını istemiyorum. Suçlu kişilerin gerekli cezayı almasını istiyorum. Kızımın ölümüne neden olan kişiler tutuksuz yargılanıyor ve ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Bunu yapanın cezalandırılıp cezaevine girmesini istiyorum" diyerek tepki gösterdi.