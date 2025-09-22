Cennetin Çocukları 2. Bölüm izle: TRT 1 ile Cennetin Çocukları yeni bölüm izle

Cennetin Çocukları 2. Bölüm izle TRT 1 dizi ekranında takip ediliyor. İskender, Arafköy'de daha önce hiç görmediği bir hayatın içinde bulur kendini. Ancak açığa çıkma korkusuyla Kamil rolünü sürdürmek zorunda kalır. İşte, Cennetin Çocukları yeni bölüme dair merak edilenler:
TRT 1 ekranlarında takip edilen dizinin yeni bölümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://www.trt1.com.tr/diziler/cennetin-cocuklari
Arife, Gönül'ün de desteği ile çocuklarına kavuşmak için yeni adımlar atar. Adem, Yasemin, Nilüfer ve Menekşe, Arife'nin çocukları için büyük bir maceraya atılır. Peki Arife bu mücadelesinde başarılı olacak mıdır?
Öte yandan Bayram teknesiyle açık denizlerde kaybolurken, kendisine yeni bir yol bulabilecek mi?