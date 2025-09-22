Cennetin Çocukları 2. Bölüm izle: TRT 1 ile Cennetin Çocukları yeni bölüm izle

CENNETİN ÇOCUKLARI YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Cennetin Çocukları 2. Bölümde İskender, Arafköy'de daha önce hiç görmediği bir hayatın içinde bulur kendini. Ancak açığa çıkma korkusuyla Kamil rolünü sürdürmek zorunda kalırken bir yandan da içindeki İskender'i gizleyebilecek mi?