Haberler Yaşam Haberleri Cennetin Çocukları 2. Bölüm izle: TRT 1 ile Cennetin Çocukları yeni bölüm izle
Giriş Tarihi: 22.9.2025 19:21

Cennetin Çocukları 2. Bölüm izle: TRT 1 ile Cennetin Çocukları yeni bölüm izle

TRT 1 ekranlarında yeni başlayan Cennetin Çocukları dizisi yeni bölümüyle ekranlara geliyor. İsmail Hacıoğlu ve Özgü Kaya’nın başrollerinde yer aldığı yapım her hafta pazartesi günleri ekranlara gelmeye hazırlanıyor. “Cennetin Çocukları 2. Bölüm izle” başlıklı aramalar dizi takipçilerinin gündeminde. İşte, 22 Eylül 2025 Cennetin Çocukları son bölüm izle linki:

Cennetin Çocukları 2. Bölüm izle: TRT 1 ile Cennetin Çocukları yeni bölüm izle

Cennetin Çocukları 2. Bölüm izle TRT 1 dizi ekranında takip ediliyor. İskender, Arafköy'de daha önce hiç görmediği bir hayatın içinde bulur kendini. Ancak açığa çıkma korkusuyla Kamil rolünü sürdürmek zorunda kalır. İşte, Cennetin Çocukları yeni bölüme dair merak edilenler:

CENNETİN ÇOCUKLARI 2. BÖLÜM İZLE

TRT 1 ekranlarında takip edilen dizinin yeni bölümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/cennetin-cocuklari

CENNETİN ÇOCUKLARI YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Cennetin Çocukları 2. Bölümde İskender, Arafköy'de daha önce hiç görmediği bir hayatın içinde bulur kendini. Ancak açığa çıkma korkusuyla Kamil rolünü sürdürmek zorunda kalırken bir yandan da içindeki İskender'i gizleyebilecek mi?

Arife, Gönül'ün de desteği ile çocuklarına kavuşmak için yeni adımlar atar. Adem, Yasemin, Nilüfer ve Menekşe, Arife'nin çocukları için büyük bir maceraya atılır. Peki Arife bu mücadelesinde başarılı olacak mıdır?

Öte yandan Bayram teknesiyle açık denizlerde kaybolurken, kendisine yeni bir yol bulabilecek mi?

ARKADAŞINA GÖNDER
Cennetin Çocukları 2. Bölüm izle: TRT 1 ile Cennetin Çocukları yeni bölüm izle
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz